“Il Principe Harry – L’Intervista” in onda anche in Italia: dove vederla

Tutto pronto per l'intervista al principe Harry: sarà possibile vederla anche in Italia il 10 gennaio 2023, ecco dove

Nel Regno Unito e non solo, non si parla d’altro. Grande attesa per l’uscita del libro di Harry, Spare, il 10 gennaio 2023 ma anche per la sua intervista a ITV; intervista durante la quale Harry risponderà ad alcune domande inerenti proprio a quello che ha scritto nella sua autobiografia Spare. In questi giorni, sono stati i giornali britannici a pubblicare alcune anticipazioni del libro ed è anche per questo che l’attesa si fa sempre più interessante. Harry nel libro ha davvero deciso di raccontare la sua verità e non sembra aver risparmiato nessuno, nessun membro della famiglia reale. Se è vero che la Royal Family si è sempre impegnata per smentire le voci di un rapporto disastroso tra Harry e suo fratello William, le parole del figlio di Diana nel suo libro, servono solo a confermare che è invece il contrario. I contenuti del libri, come detto in precedenza, sono stati raccontati in un’intervista esclusiva a ITV, le cui anticipazioni stanno già monopolizzando i media di tutto il mondo. Un’intervista che andrà in onda in Gran Bretagna domenica, ma che arriverà anche in Italia. Poche ore fa infatti Discovery ha annunciato sui suoi canali social l’acquisto di questa intervista. Intervista che sarà trasmessa in esclusiva su Real Time.

L’intervista del principe Harry anche in Italia: dove vederla

A poche ore dall’uscita del libro e di questa intervista che promette di far parlare mezzo mondo, Discvery rivela di aver acquistato il contenuto in esclusiva. Un colpaccio. “Il Principe Harry – L’Intervista” andrà in onda martedì 10 gennaio alle 22.40 su Real Time e, in seguito, verrà ritrasmessa in replica giovedì 12 gennaio alle 21.20. Sarà inoltre disponibile su Discovery+.

Di questa intervista c’è una frase in particolare che sta continuando a circolare sui media: “Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere mio fratello” rivela Harry al giornalista che l’ha intervistato. A detta del marito di Meghan Markle però, nè suo fratello nè suo padre sarebbero interessati a voltare pagina e ad avere di nuovo un rapporto sereno con lui. Per il resto dei contenuti, l’appuntamento è dunque per il 10 gennaio 2023.