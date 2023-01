Harry pubblica i messaggi di Kate Middleton a Meghan Markle: “Piangeva sul pavimento”

Nel libro Spare Harry ha deciso di pubblicare anche i messaggi mandati da Kate Middleton a Meghan Markle

Kate Middleton di certo ricorderà il suo 41esimo compleanno, giorno in cui in tutto il mondo si è parlato dei messaggi che lei ha mandato a Meghan Markle a poche ore dal matrimonio. Non è la prima volta che Harry e Meghan raccontano degli screzi avuti con la moglie di William ( va detto che però citano sempre gli stessi episodi). In particolare, come era comunque trapelato sulla stampa e come Harry e Meghan avevano già fatto capire nella loro intervista con Ophra, Kate era stata parecchio indulgente poco prima del matrimonio. Non aveva gradito l’abitino da damigella che Meghan aveva scelto per la piccola Charlotte e aveva mandato dei messaggi infuocati, che oggi Harry pubblica nel suo libro Spare, a quella che di lì a poche ore, sarebbe diventata sua cognata. I messaggi sono estrapolati nel corso di una conversazione e non si può sapere che cosa Kate e Meghan si erano dette prima e dopo. Sta di fatto, che come sempre succede in questi casi, l’opinione pubblica si divide. E se ne Regno Unito sono tutti dalla parte della principessa del Galles, oltreoceano in molti fanno il tifo per la Markle…

Harry pubblica i messaggi di Kate

Per fare chiarezza sui rapporti tra la Middleton e sua moglie e sul perchè di alcune scelte a detta di Harry, quasi dovute per evitare il peggio, il secondo genito del principe Carlo III ha deciso di pubblicare lo scambio di messaggi tra Kate e la Markle. Tutto sarebbe partito dalla scelta dell’abito di Charlotte per il matrimonio: “Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!”. Stando ai messaggi la Markle avrebbe risposto: “Certo, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?”.

A Kate questa soluzione non sarebbe piaciuta e avrebbe risposto: “No, tutti gli abiti devono essere rifatti. […] Comunque discuterò della questione con il mio wedding designer, che mi ha già detto che è d’accordo con lei“.

Harry ha spiegato che Meghan era distrutta da questo genere di attacchi: “Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato. In realtà c’erano già problemi da tempo. C’era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate conto Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie“. Il fatto che Kate e William in qualche modo temessero la loro popolarità, era stato già messo in evidenza nella serie Netflix di Harry e Meghan. Harry aveva inoltre fatto notare come la stampa, successivamente, aveva iniziato a elogiare tutto quello che Kate faceva, mentre ogni singola mossa di Meghan, da un cappello indossato male e una parola di troppo, non andavano mai bene.