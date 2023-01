Levante: “Dopo il parto è stato il buio”, parla della depressione

Levante confessa cosa è accaduto dopo il parto, c'è stato il buio, non si riconosceva

E’ Levante la star in copertina per Grazia questa settimana che parla del suo ultimo anno, delle emozioni, della depressione dopo il parto. Non è la prima volta che Levante confessa del buio vissuto dopo la nascita della figlia. Il 13 febbraio 2022 è nata la sua Alma, aveva paura del parto ma è stato tutto perfetto, è il dopo che è stato un incubo. Per la cantautrice siciliana che vedremo anche a Sanremo 2023 c’è stato il non riconoscersi più, il buio. “E’ qualcosa di cui non si parla abbastanza. Non hai il controllo delle emozioni, hai continui alti e bassi” spiega aprendo un racconto così intimo e profondo ma che purtroppo ancora oggi appare anormale ma non è così. Sono tantissime le mamme che soffrono di depressione dopo il parto, che vivono quel buio di cui parla Levante, che fanno fatica.

Levante il suo brano Vivo al festival di Sanremo

La sua canzone racconta della depressione post partum e al settimanale Grazia Levante spiega: “Prima di rimanere incinta avevo paura del parto, che è stata invece un’esperienza meravigliosa. Ma del post-parto nessuno mi aveva raccontato nulla. Ed è stato buio”.

Aggiunge: “Nella mia vita precedente non mi immaginavo come mamma. Magari ogni tanto ci ho pensato, ma poi il lavoro andava bene e non mi sono mai concentrata sull’idea di costruire una famiglia. Invece fortunatamente è capitata Alma – poi però è accaduto altro – Dopo il parto non riuscivo a controllare il mio corpo né dal punto di vista fisico, né psichico: ero in balìa degli ormoni”.

Non si riconosceva più, si chiedeva se sarebbe tornata quella di prima. “Non capivo se la gioia che provavo per Alma potesse contaminare tutto il resto. Perché tutto il resto era buio mentre io volevo vivere profondamente e riprendermi il mio corpo, la mia testa”.

Tutti le dicevano: “Non ti preoccupare, è solo il momento di accogliere la vita. Poi tutto torna come prima… Ma da fuori è facile dirlo: quando senti il tuo corpo trasformarsi, non è detto che tu sia pronta ad accettarlo”.

Levante ha avuto la fortuna di avere un uomo meraviglioso accanto, Pietro. Sa che tra i due è lui il genitore migliore, sa che se avesse potuto avrebbe allattato al posto suo. Ha smesso di farlo al quarto mese, perché non aveva più latte ma ammette che da quel momento si è ripresa il suo corpo ed è stata meglio.