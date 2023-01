L’intervista shock di Rigau: “Gina Lollobrigida aspettava un figlio da me”

Alla tv spagnola Rigau racconta che Gina Lollobrigida negli anni '80 rimase incinta e poi perse il bambino

In questi giorni Javier Rigau ha rilasciato diverse interviste. Lo ha fatto anche questa mattina con Federica Panicucci per Mattino 5 News e nelle ultime ore ha parlato molto anche con i giornalisti delle tv spagnole. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 25 gennaio, è stata mostrata una intervista proprio realizzata dalla tv spagnola, con Rigau che torna a parlare del rapporto con Gina Lollobrigida. Ribadisce che è stata la donna della sua vita, che hanno passato moltissimo tempo insieme. Tutte dichiarazioni che in questi anni sono state smentite dalla Lollobrigida è bene ricordarlo, che ha parlato del suo sedicente marito come di un giovane che la accompagnava alla feste, visto che lei era sola e si sentiva in difetto quando partecipava a un certo tipo di cerimonie. Rigau invece, descrive tutt’altro rapporto con Gina, ne parla come della donna della sua vita. E ricorda anche un momento drammatico che hanno attraversato insieme: Gina Lollobrigida era rimasta incinta. Ma come è possibile? Per comprendere le parole di Rigau bisogna considerare che nella sua versione del racconto, lui e Gina, si sarebbero fidanzati a metà degli anni ’80. Considerando che Rigau è nato nel 1961 nel 1981 aveva dunque 20 anni . E già qui ci sarebbe la prima perplessità. Questo coinciderebbe dunque con il racconto di Rigau, che disse che quando Gina era rimasta incinta, lui aveva circa 18 anni. Ma quanti anni aveva la Lollobrigida nel 1980? Gina Lollobrigida nel 1980 aveva 53 anni. Traete dunque voi le conseguenze. E’ possibile che sia rimasta incinta a 53 anni? Tutto è possibile ma parecchio difficile immaginare che sia accaduto. In ogni caso quel bambino non venne mai alla luce.

Rigau rivela alla tv spagnola che Gina Lollobrigida era incinta

“Se ti dicessi che non è stata la donna della mia vita, andrei contro me stesso” ha detto Rigau nella sua intervista al programma SLV della Tv spagnola. “Io avrò avuto 18-20 anni e lei rimase incinta, lo disse a tutto il mondo” spiega Rigau che quindi ribadisce che la loro relazione non era segreta come neppure era segreto il fatto che la Lollobrigida fosse in dolce attesa. “Per questo ha organizzato tutti i matrimoni tranne quello di Roma” continua Rigau. Ricordiamo che però il matrimonio per procura arriva ben 30 anni dopo rispetto al 1980 momento in cui Gina dovrebbe esser rimasta incinta. Ci sono voluti 30 anni a quanto pare per arrivare al matrimonio del novembre 2010.

E’ infatti il 26 marzo 2011 quando uno scoop di El Mundo rivela del matrimonio. Il quotidiano scrisse che Javier Rigau e Gina Lollobrigida si erano sposati in segreto nel 2010. Ci sono voluti appunto 30 anni per arrivare a questo matrimonio. Ricordiamo che l’attrice ha sempre dichiarato che si trattava di una truffa e denunciò il marito. “Nel 2012 mi portò da un notaio dicendo che dovevo firmare un atto per la causa civile contro un avvocato spagnolo. Io lo ritenevo responsabile degli attacchi mediatici contro di me“, testimoniò in tribunale. Oggi Rigau, a poche ore dalla morte di Gina Lollobrigida continua a parlare dell’attrice come della donna della sua vita, della donna che ha sempre amato. Dimentica tutto quello che Gina, negli ultimi 20 anni, ha raccontato sul suo conto.