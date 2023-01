L’intervista postuma di Gina Lollobrigida, cosa pensa di Rigau: “Dovrebbe stare in galera”

Emerge in modo molto chiaro dalle parole di Gina Lollobrigida il suo pensiero su Rigau: lo detestava e si augura che il suo prossimo indirizzo fosse in un carcere

Ci sono solo due persone nella vita di Gina Lollobrigida a pensare che la donna avesse in qualche modo, un pensiero positivo sul suo sedicente marito Rigau, sono le stesse persone che gli hanno permesso di sedersi in chiesa, al funerale dell’attrice, in prima fila. Di questo ne sono convinti Andrea Piazzolla e tutti gli amici di Gina che, dopo la morte dell’attrice, hanno ribadito quando la Lollo odiasse quell’uomo. Un uomo che l’aveva umiliata e costretta a difendersi da accuse infondate anche in tribunale, un uomo che, come la stessa Gina racconta nelle sue interviste, si sarebbe inventato una storia mai esistita. Parole che emergono anche da una intervista postuma fatta da Gina Lollobrigida mandata in onda nella puntata del 22 gennaio 2023 da Zona Bianca. E’ l’attrice a parlare, a raccontare la sua versione dei fatti. Ricorda dei primi tempi in compagnia di Rigau, un giovane che si divertiva a stare al suo fianco, tra una festa a Montecarlo e un’altra. Gina si era fidata ma poco dopo aveva compreso che quello che interessava a Rigau era solo la pubblicità. Lo ha spiegato anche in questa intervista, un documento inedito che è stato mostrato per la prima volta su Rete 4 ieri sera. “Ha continuato imperterrito ma lui voleva solo una cosa, avere la pubblicità con Gina Lollobrigida” sono queste le parole dell’attrice che racconta come grazie ad Andrea Piazzolla abbia poi scoperto anche la verità su questo matrimonio spagnolo per procura di cui tanto si è parlato negli ultimi anni.

La prima parte dell’intervista inedita

Le parole di Gina Lollobrigida nell’intervista inedita di Zona Bianca

Nella seconda parte di questa intervista, Gina racconta nel dettaglio che cosa pensa del suo sedicente marito. E commenta parlando di Rigau: “Mi sono accorta che c’erano della dicerie in Spagna e quindi non mi fidavo più di lui, l’ho escluso e non l’ho voluto più vedere. Non vale la pena ascoltarlo, non è una persona seria, è una persona che dovrebbe stare in galera. Ha cominciato a fare le truffe a 16 anni e continua ancora. Ci deve essere una ragione se nessuno è riuscito a fermarlo. ” L’attrice ha continuato: “Ha fatto male a tante persone quindi deve pagare. Non è facile andare avanti soprattutto quando si è sotto gli occhi della gente e si inventano ogni giorno delle storie, è terribile, delle volte…Sono fortunate le persone che non sono su giornali e tv tutto il tempo, le persone anonime. Io sogno questo ma purtroppo…“.