Cosa succede se mangiamo le bucce delle patate?

Che cosa succede al nostro organismo se mangiamo le bucce della patata?

La buccia della patata è commestibile ma può essere dura e contenere sostanze tossiche, quindi è consigliabile rimuoverla prima del consumo. Perchè allora spesso si consiglia di mangiare le bucce delle patate dopo averle lavate per bene? Ovviamente questo discorso non vale per tutte le patate. Esempio: le patate novelle hanno una buccia diversa che è ottima da mangiare, infatti, come saprete , la buccia contiene la maggior parte dei nutrienti della patata, come la vitamina C e il potassio. Tra l’altro c’è buccia e buccia, non sempre la buccia di patata fa bene. È anche importante lavare bene la patata prima di mangiarne la buccia per rimuovere eventuali residui di terra e pesticidi. La buccia può essere cotta insieme alla patata o utilizzata per preparare piatti come chips o gnocchi. Quindi tornando alla domanda iniziale: che cosa succede se mangiamo la buccia di banana? Assolutamente nulla se siamo stati attenti e abbiamo lavato la buccia delle patate con cura e poi l’abbiamo cotta!

Come detto poche righe fa, c’è buccia e buccia. Ad esempio, come si legge su Focus, le bucce della patata dolce, sono tutt’altra storia. Sul sito di Focus si legge: “Bucce terapeutiche. È quanto ha confermato un gruppo di ricercatori dell’Isituto di ingegneria biomedica del Cnr di Padova, con la collaborazione dell’università di Vienna: in seguito a un indagine condotta su un campione di popolazione europea affetta da diabete di tipo II, hanno accertato che il caiapo, un estratto di buccia di batata, ha la proprietà di ridurre la glicemia basale, il colesterolo e l’emoglobina glicata, con conseguente miglioramento generale dello stato di salute del paziente. “

Perchè la buccia di patata può essere tossica?

Mangiare la buccia di patata cruda potrebbe essere pericoloso in quanto può contenere sostanze tossiche come la solanina. La solanina può causare mal di testa, nausea, vomito e diarrea se consumata in grandi quantità. Inoltre, la buccia cruda potrebbe essere dura e difficile da digerire. È consigliabile rimuovere la buccia prima di mangiare la patata o cuocerla insieme alla patata per renderla più morbida e sicura da mangiare.

Che cos’è la solanina

La solanina è un alcaloide tossico che si trova in alcune piante della famiglia delle Solanaceae, tra cui le patate. La solanina è presente soprattutto nella buccia e nella parte verde della patata e può causare disturbi gastrointestinali e nervosi se consumata in quantità elevate. È importante rimuovere la buccia e la parte verde della patata prima di mangiarla o cucinarla, in modo da ridurre il rischio di intossicazione. In generale, la solanina non rappresenta una minaccia per la salute se la patata viene cucinata e consumata in modo adeguato.

Tutto il discorso che abbiamo dunque fatto, vale anche per le patate biologiche? Le patate biologiche sono coltivate senza l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, quindi sono meno esposte a inquinamento e possono essere più sane rispetto alle patate convenzionali, ma è sempre meglio controllare bene e lavare bene le bucce prima di mangiarle. In generale quindi vale sempre la stessa regola: la buccia della patata si può mangiare ma cotta, molto cotta, meglio se fatta in forno o fritta a temperature decisamente elevate.

Come fare delle chips con le bucce di patate

Vi suggeriamo una ricetta molto semplice per usare le bucce delle patate.

Ecco una ricetta che utilizza le bucce di patate: chips di patate. Ecco come prepararle:

Ingredienti:

Bucce di patate

Olio di semi di girasole o di oliva

Sale

Preparazione:

Lavare bene le bucce di patate e tagliarle a strisce sottili. Scaldare l’olio in una padella a fuoco medio-alto. Aggiungere le strisce di bucce di patate e friggere fino a quando non sono dorate e croccanti. Scolare su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Aggiungere sale a piacere. Servire calde.

Queste chips di patate sono un’alternativa sana e gustosa alle chips convenzionali e possono essere consumate come snack o come accompagnamento ai pasti.