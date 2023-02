Boom social per Amadeus-Amadeusonoio: 700mila follower, battuta Giovanna

E' boom social per Amadeus su instagram: oltre 700 mila follower in meno di 24 ore

Ci chiediamo tutti da anni il perchè della scelta di Amadeus, quella di avere il profilo di coppia con Giovanna Civitillo, una cosa proprio da boomer. C’è voluta Chiara Ferragni per dare una svolta a questa “situazione”. L’influencer delle influencer, ha aperto ieri sera in diretta un profilo instagram ad Amadeus e in meno di 30 minuti, ha raggiunto oltre 400mila follower. Prima dei saluti finali della prima puntata di Sanremo 2023, i follower erano oltre 500 mila. E oggi? Siamo già a quota 700 e si va verso il milione. Un altro dato: a meno di 24 ore dalla creazione del suo profilo, Amadeus ha superato quello che gestisce sua moglie Giovanna Civitillo. Da anni Giovanna racconta un pezzettino della loro vita privata. Per stessa ammissione di Amadeus, lui non sa neppure come si posta una storia sui social, tanto che questa mattina, è stato suo figlio Josè a realizzare i primi post per il papà, dopo quelli che ieri ha invece fatto Chiara Ferragni. Oggi Amadeus in conferenza stampa, si è detto esterrefatto. Non riesce a credere che in meno di 24 ore, ci siano così tante persone che lo seguono: ringrazia Chiara ma soprattutto il pubblico di Amadeus, che ieri ha regalato al direttore artistico un risultato storico. Il 64 % di share. Numeri unici.

La prima storia di Amadeus sui social

E’ Josè a riprendere il suo papà mentre fa colazione, per postare la prima storia sui social e festeggiare l traguardo dei 700 mila follower. Saluta tutti Amadeus, si gode la colazione e si prepara per la seconda serata del Festival. “Adesso devo fare delle storie, sono diventato social, me l’ha detto Chiara Ferragni” ha detto Amadeus nella sua seconda storia su instagram. E poi, come un influencer che si rispetti, le foto con il look scelto per la prima serata del Festival. Amadeus c’è, vedremo come continuerà a usare il suo profilo e soprattutto se prima di sabato sera, quando ritroverà Chiara sul palco, avrà raggiunto quota 1 milione di follower.