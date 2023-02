Pippo Baudo, le sue condizioni di salute: qual è la verità?

Come sta Pippo Baudo? Lui rompe il silenzio ma c'è chi già si commuove. Anche Katia Ricciarelli commenta

Come sta Pippo Baudo? Se lo chiedono in molti in queste ore e anche dopo le sue parole c’è chi continua a chiedere informazioni sulle sue condizioni di salute. Come è noto è stato Pippo Balistreri a fare allarmare tutti durane la sua intervista a Italia Sì. Il direttore di palco del festival di Sanremo conosce benissimo Pippo Baudo, con lui ha organizzato tanti festival. Ed è nel raccontare degli anni trascorsi insieme e degli imprevisti che hanno superato insieme che Balistreri si è commosso rivelando che Pippo Baudo sta male. “Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo” una frase che ha allarmato ma ha anche lasciato il dubbio che forse il presentatore non volesse far sapere a nessuno delle sue condizioni, o che magari i due non si sentano da tempo. Ci ha pensato poi Pippo Baudo, dopo i dovuti scongiuri, a rassicurare tutti.

Pippo Baudo smentisce tutto e va a pranzo fuori

E’ a Il Messaggero che Pippo Baudo ieri ha smentito la notizia che stava girando. Era a pranzo fuori con la sua storica assistente Dina Minna, è al suo telefono che ha risposto. Baudo ha fatto sentire la sua voce ed evidentemente anche il suo fastidio per quella emozione che tutti hanno visto a Italia Sì. E’ stato un errore da parte di Pippo Balistreri?

“Sto bene” ha risposto il diretto interessato. “Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio” sono state le parole del presentatore al Messaggero.

Anche Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo, ha commentato: “Non capisco veramente perché succedano certe cose… Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute”. A questo punto c’è maggiore tranquillità sulle condizioni di salute del presentatore ma avanza più forte il dubbio che lui non abbia nessuna voglia di raccontare dei suoi eventuali problemi di salute, altrimenti l’avrebbe già fatto. Ovvio che sia infastidito che qualcuno invada la sua sfera privata e racconti fatti così personali, faccia commenti che possano far pensare a lui in difficoltà. Era a pranzo fuori ieri, come ha chiarito la sua assistente, non c’è altro da aggiungere.