Ai funerali della moglie di Lino Banfi la lettera di Papa Francesco: “Caro fratello, sei il nonno di una nazione intera”

Forti le emozioni ai funerali della moglie di Lino Banfi. Durante la celebrazione della Messa letta la lettera di Papa Francesco

Si sono svolti oggi i funerali della moglie di Lino Banfi, l’addio all’amata Lucia a cui hanno preso parte in tantissimi, commossi anche dalla lettera di papa Francesco. E’ nella chiesa di Sant’Ippolito a Roma che è stata celebrata la Messa di addio alla moglie di Lino Banfi. Lucia Zagaria è morta nella notte tra martedì e mercoledì, aveva 85 anni, da anni soffriva di Alzheimer ma non è stata la lunga malattia a portarla via. Un tumore cerebrale l’ha spenta in un mese, una sofferenza che si è aggiunta al dolore che Lino Banfi ha più volte e in parte raccontato. Tanti i ricordi, tante le emozioni, immensa la commozione e dopo la benedizione del feretro è stata letta la lettera che Papa Francesco ha inviato a Lino Banfi, una lettera di conforto in cui il Pontefice esprime tutto il suo affetto e benedizione.

L’addio di Lino Banfi alla sua Lucia

“Caro fratello mio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima – così Papa Francesco scrive nella lettera letta da don Sergio Mercanzin – La fede in Cristo nostra speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera” perché tutti conoscono Lino Banfi soprattutto come Nonno Libero di Un medico in famiglia, da anni è lui il nonno d’Italia amato da tutti, ricordato nelle sue preghiere anche da Papa Francesco.

“Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia, continuando a testimoniare la bellezza del vincolo d’amore che vi ha tenuti uniti e la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e, invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco” sono parole che di certo riscaldano il cuore dell’attore anche se adesso è il momento del dolore più forte perché Lucia non c’è più.

Non è trascorso molto tempo da quando Lino Banfi rivolse al Papa il desiderio di sua moglie di morire insieme. Parole che oggi fanno ancora più male.