Lino Banfi: come è morta sua moglie e il grazie a Lucia

Come è morta la moglie di Lino Banfi lo rivela a Oggi è un altro la manager dell'attore

Come è morta la moglie di Lino Banfi? Questa mattina ci siamo svegliati con la bruttissima notizia della morte di Lucia Zagaria. Sapevamo che Lino Banfi era accanto a lei in ospedale ma a Oggi è un altro giorno è la manager dell’attore a svelare che non è morta a causa della malattia che da anni non le permetteva di vivere la vita come avrebbe voluto. La moglie di Lino Banfi non è morta a causa dell’Alzheimer ma per un’altra malattia. Paola Comini ospite nella puntata di oggi di Ancora un altro giorno la conosceva bene, era anche una delle poche persone a sapere che tutta la famiglia stava combattendo con lei per un brutto male. Serena Bortone le prova a chiedere se è possibile conoscere le cause del decesso. Paola Comin in poche parole dice tutto.

Come sta Lino Banfi? Serena Bortone ringrazia sua moglie Lucia

“La moglie di Lino Banfi è morta per un tumore cerebrale che in un mese l’ha spenta, l’ha portata via”. Dolore su dolore ma dell’ultimo mese non avevano detto niente, non l’ha fatto nemmeno sua figlia Rosanna.

“Lucia non stava bene negli ultimi tempi, Lino lo diceva” ricordano i presenti nel salotto di Rai 2. Li ricordano sempre fidanzatini, sempre innamorati, almeno fino a quando la malattia l’ha permesso. Paola Comin ricorda Lucia Zagaria sempre discreta, mai presente sul set dei film di suo marito. A lui non ha mai creato alcun problema, anzi l’ha sempre sostenuto, da sempre, ancora prima che diventasse un artista famoso. Più volte anche Banfi ha raccontato che è stata a lei a convincerlo a non accettare un lavoro qualunque, che ce l’avrebbero fatta ad andare avanti nonostante i debiti, ma che lui non doveva rinunciare al suo sogno, non voleva accanto un marito che non fosse felice.

“Grazie Lucia di averci regalato Lino” è merito suo se non si è arreso ed è diventato l’attore che tutti amiamo e che tutti abbracciamo in questo momento così doloroso.

Come sta Lino Banfi chiedono alla sua manager ma è una domanda che ha una sola risposta, lo sappiamo tutti, lo immaginiamo tutti che è distrutto, perché lei è stata l’unica donna della sua vita, l’amore più grande.