Addio a Lucia Zagaria: la moglie di Lino Banfi se n’è andata

E' morta la moglie di Lino Banfi: aveva 85 anni. Il messaggio di Rosanna sui social per salutare la sua amata mamma

Si è spenta la moglie di Lino Banfi. La notizia è arrivata il 22 febbraio, dopo la conferma da parte della famiglia. Addio a Lucia Zagaria. La moglie dell’amatissimo attore pugliese aveva 85 anni, ed è sempre stata nei pensieri di Lino e della sua famiglia. In ogni intervista, soprattutto negli ultimi anni caratterizzati dalla malattia, Lino ha sempre salutato sua moglie, pur sapendo che Lucia, forse non lo avrebbe riconosciuto. Strazianti i racconti degli ultimi anni, del covid preso insieme e sconfitto, di quella memoria che faceva scherzetti. E della richiesta piena di amore di Lucia a suo marito: quella di poter morire insieme, per essere l’uno al fianco dell’altro fino alla fine. La moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna si è spenta dopo una lunga malattia di cui il Lino e Rosanna hanno spesso parlato . Di recente anche Rosanna, a Ballando con le stelle, aveva spiegato di come la sua mamma fosse orgogliosa di lei ne vederla in tv ma di come fosse doloroso doverle raccontare sempre tutto dall’inizio. Un dolore così grande che ha impedito spesso a Rosanna di passare tutto il tempo che avrebbe voluto con la sua amata mamma. A comunicare la notizia è stata l’attrice con un post su Instagram: una foto di Lucia in un abito scuro, con un sorriso bellissimo e con in mano un cono gelato. A corredo dello scatto in bianco e nero poche parole: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Nessun commento invece da parte di Lino Banfi.

L’addio a mamma Lucia: è Rosanna Banfi a salutarla pubblicamente

Questa notte il post sui social e le dolci parole di Rosanna Banfi per la sua mamma che non c’è più. Decine e decine i messaggi di affetto e condoglianze per tutta la famiglia, per la perdita di mamma Lucia. Una donna fortissima, una madre esemplare, una moglie unica: ogni volta che abbiamo sentito parlare di Lucia in tv o abbiamo letto di lei sui giornali, abbiamo sempre avuto modo di scoprire quanto fosse fondamentale per la famiglia. E’ stato lo stesso Lino Banfi a ricordare che senza sua moglie, la famiglia non sarebbe rimasta in piedi.

Lucia era da anni era malata di Alzheimer, malattia neurodegenerativa che aveva creato non poco dolore nei suoi familiari e amici. A Verissimo poco tempo fa la Banfi aveva raccontato: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

Ci uniamo ai tantissimi messaggi di affetto e di amore che la famiglia Banfi sta ricevendo oggi, per l’addio a Lucia che resterà sempre nel cuore di tutti.