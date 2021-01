Le lacrime di Lino Banfi per la moglie Lucia e la figlia, c’è anche dolore nel loro amore (Foto)

Allo specchio di Oggi è un altro giorno Lino Banfi vede le foto di sua moglie Lucia, immediata l’emozione, conosciamo tutti la loro storia. Non solo tanto amore, purtroppo la moglie di Lino Banfi non sta bene e forse in questo periodo non è l’unico dolore. C’è anche un messaggio di sua figlia Rosanna, sono distanti in questo periodo, come sta accadendo a tante famiglie. Non dimentichiamo poi che c’è il ristorante di Lino Banfi e sua figlia Rosanna che sta subendo tutte le regole restrittive. Serena Bortone racconta dell’amore di Lino e Lucia. Si sono conosciuti quando erano ragazzi, lei lo ha amato quando Lino non era nessuno, non aveva di certo successo. “E’ questo il bello di questa unione perché in due occasioni importanti della nostra storia lui prese decisioni drastiche”. Lei aveva un negozio a Canosa, una bella attività di parrucchiera, era molto brava e piaceva molto ai suoi clienti. Lino Banfi non voleva invece rimanere, sapeva che sarebbe andato via e lei gli disse che sarebbe andato via con lui.

LINO BANFI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Un altro momento emoziona molto Lino Banfi: erano sposati e Rosanna era piccola, lui voleva abbandonare tutto perché il mondo dello spettacolo non gli dava soldi per mangiare. Si sentiva in colpa anche per la figlia e bruciò il baule, i manifesti ed era pronto per il posto fisso che gli avevano offerto. Sua moglie Lucia lo fermò: “Mia moglie stupendamente innamorata di me, nel letto non dormivamo di notte…” Gli disse “Tanto noi i debiti li abbiamo e li avremo sempre, continua a fare il tuo lavoro, non mi va di avere accanto un marito triste che fa quello che non gli va di fare”. Si commuove moltissimo Lino Banfi, vorrebbe non piangere ma poi cerca di raccontare con gli occhi pieni di lacrime quanto sarebbe importante per lui piangere e tirare fuori tutto alla sua età.

70 anni d’amore tra Lino e Lucia, ancora oggi si dicono quanto bene hanno l’uno per l’altra. Banfi ricorda il passato e non dice del presente, si legge nei suoi occhi.

C’è sua figlia Rosanna accanto a lui, c’è anche a Oggi è un altro giorno per un messaggio in cui gli dice che sa quanto sia difficile per lui evitare gli abbracci con le persone care e con i suoi fan.

“Questa figlia io la adoro. Io l’ho fatta nascere con una vecchia e tremante allevatrice a Canosa e quando la vidi uscire e vedevo Lucia che non ce la faceva più… – si rivolge Rosanna – Tu credi che io non ti voglia più bene in questo periodo o te ne voglia di meno, no io te ne voglio sempre nello stesso modo”. Ancora lacrime dolcissime per Lino Banfi che si riprende subito: “State facendo venire fuori il vechietto io ho 84 anni ma sono giovane”