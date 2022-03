Lino Banfi a Papa Francesco ha davvero chiesto di morire con sua moglie Lucia

Lino Banfi entra nello studio di Oggi è un altro giorno con le mimose, racconta dell’incontro con Papa Francesco e poi di Lucia, l’amatissima moglie. La dedica del Papa, la preghiera fatta insieme, la serenità che il Santo Padre gli ha trasmesso, poi i sorrisi che si sono scambiati e la supplica da parte di Lucia. Lino Banfi e Lucia hanno appena festeggiato 60 anni di matrimonio e lei gli aveva chiesto di chiedere al Papa di farli morire insieme. Papa Francesco è la figura più vicina a Dio e solo lui può aiutarli ad andare via insieme, questo il pensiero di Lucia. Lino l’ha fatto, ha chiesto davvero questa cosa al Papa, ha cercato di porre la domanda facendola apparire assurda, perché crede sia una richiesta assurda ma allo stesso tempo vera. La risposta di Papa Francesco l’ha sorpreso, per lui non è una domanda assurda. “Mi sarebbe piaciuto tanto poterlo fare – ha detto con tono serio – ma voi dovete vivere a lungo – ha concluso sorridendo”.

Come sta la moglie di Lino Banfi?

“A piccoli passi, magari ne fa due dietro e cerchiamo di fagliene fare tre avanti. Ci sono degli studi…” Lino Banfi racconta che per Lucia fanno di tutto, che l’aiutano in ogni modo e con delle nuove cure ma che la paura è sempre la stessa, che l’Alzheimer corra più veloce.

Lucia ha capito che a un certo punto poi non riconoscerà più nessuno e comincerà a non riconoscere il suo Lino. Banfi racconta che a volte la mattina quando le porta il caffè Lucia gli chiede chi è, perché è venuto in casa, che il marito è geloso. “C’è un attimo che non capisci se c’è lo scherzo o la verità, pensi che è arrivato il momento e invece lo fa così bene che è quasi credibile e forse ha imparato anche lei a recitare”. L’ironia è fondamentale per una coppia, conta tantissimo e dalla loro parte c’è tutto l’amore di sempre.