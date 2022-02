Lino Banfi: “Lucia mi chiede di morire insieme, lo dirò al Papa”

Risate ed emozioni ieri sera con Lino Banfi protagonista di Affari Tuoi Formato Famiglia. Banfi ha sempre nel cuore e sulle labbra sua moglie Lucia e anche ieri sera ha parlato di lei. I suoi occhi sono tristi da tempo, tante volte ha confidato della malattia di sua moglie. La sua amata Lucia ha un desiderio, vorrebbe morire con lui e anche Lino non vorrebbe mai restare da solo o vederla andare via prima. E’ di una tenerezza disarmante Lino Banfi mentre spiega che la donna che ha sempre avuto accanto, l’unica che ha amato ha espresso un desiderio, lo stesso che adesso rivela a tutti e che vorrebbe dire a Papa Francesco.

Lino Banfi il desiderio di morire con sua moglie Lucia

“Spesso mi chiede: ‘perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio..’ “ e a tutti si stringe il cuore. Sono parole d’amore ma sono parole che non vorremmo mai ascoltare.

“Chiederò a sua santità se ci fa morire insieme, glielo farò presente, perché lei non vuole rimanere sola se muoio io. E viceversa” ha aggiunto il comico pugliese che tutti ricordano come nonno Libero nella serie Un medico in famiglia. Ma Lino Banfi ci ha fatto sempre ridere tanto, lo fa ancora ma c’è quella malinconia nel suo sguardo che non lo lascia mai.

“Lei ha paura, un giorno, di non riconoscermi più. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: se dovesse accadere ci ripresenteremo un’altra volta“. E’ difficile rispondere a queste parole, a queste emozioni, alla vita che Lino Banfi non pensava avrebbe vissuto così sul finire dei suoi anni. Presente in studio anche Rosanna, sua figlia chissà quanto volte lei avrà ascoltato queste parole, ma non è mai facile. Lino Banfi ha conquistato 100 mila euro, gran risultato.