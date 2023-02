Chiedono selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo

Le immagini di chi chiede selfie a Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo, la reazione della conduttrice

Sono davvero inconcepibili e imbarazzanti le immagini dal Campidoglio di persone che chiedono un selfie a Maria De Filippi, davanti al feretro di Maurizio Costanzo. Quanta pazienza e quanto rispetto deve avere Maria De Filippi nel mettersi in posa accanto a chi dovrebbe rendere omaggio al marito e invece si spinge ben oltre. Dove si trova il coraggio per chiedere una foto a Maria De Filippi, posizionare il telefonino e sorridere? Dove è finito il rispetto per chi è morto, per chi nonostante la sofferenza è lì a stringere mani per ringraziare tutti? E’ osceno anche solo pensare di desiderare un selfie in una camera ardente. Maria De Filippi nascosta dietro gli occhiali scuri accoglie tutti e alla richiesta del primo selfie annuisce, accenna un delicato sorriso, poi arriva un’altra persona, la richiesta di un altro selfie, Maria dice un altro sì ma cerca aiuto nello sguardo di un collaboratore che intuisce subito che bisogna intervenire.

Selvaggia Lucarelli: “Il selfie con la vedova famosa”

Sembra il titolo di un libro ancora da scrivere ma è successo davvero e non una sola volta. Maria De Filippi ha dovuto posare più volte prima che qualcuno la aiutasse a gestire tutto quel cattivo gusto, la mancanza di educazione e di rispetto.

“Il selfie con la vedova famosa – commenta Selvaggia Lucarelli – Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto pensiamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffan**lo al primo telefono che vedevo” lei avrebbe agito diversamente, non a caso ha un carattere ben diverso da quello della De Filippi.

Intanto, è polemica, ma su cosa, su chi? E’ sempre Selvaggia Lucarelli a rispondere: “Quei tizi lì che chiedono il selfie a Maria non sono poi così diversi da tanti altri che vedo tutti i giorni muoversi con lo stesso egoismo” ed è tutto mostruosamente vero.

“Che schifo. Maria e’ una signora. Quanta pazienza ma come si fa a pensare al proprio trofeo (una foto con lei) piuttosto che al suo dolore. Che pochezza. Maria perdonali. Sono piccoli e privi di valori reali. Io oggi ho pianto quasi tutto il tempo guardando Verissimo pensando a quanto ci ha dato il grande Maurizio Costanzo. E poi vedo questo” scrive uno dei tanti follower nel vedere le immagini al Campidoglio.