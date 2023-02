Da Sabrina Ferilli a Rita dalla Chiesa: tutti vicino a Maria de Filippi dopo la richiesta dei selfie

Oltraggioso quello che è successo ieri a Maria de Filippi: i commenti delle amiche, da Rita dalla chiesa a Sabrina Ferilli dopo il selfie della discordia

Stentano a credere che sia potuto accadere, gli amici e le amiche di Maria de Filippi e Maurizio Costanzo. Tanta gente comune ieri, ma anche tanti giornalisti si sono espressi su quello che è successo davanti al feretro di Maurizio Costanzo. Due persone, tra le migliaia arrivate ieri a Roma, si sono avvicinate a Maria de Filippi e le hanno chiesto di fare un selfie. E lei non ha detto di no, anche per questo, qualcuno l’ha accusata. “Avrebbe potuto rifiutare” dicono in molti, come se in quei momenti, la lucidità ti permetta di discernere tra il bene e il male, tra quello che è giusto e quello che non lo è. Situazioni in cui non sai neppure come stai gestendo le tue emozioni, come fai a reggerti in piedi.

Le parole di affetto sono però quasi tutte per Maria, per chi ha capito cosa sta passando in queste ore. Tantissimi i messaggi anche in merito a questo famoso selfie, che arrivano via social e non solo. Si sono espresse Selvaggia Lucarelli e anche Rita dalla Chiesa. Proprio sotto un post della giornalista del Fatto quotidiano è arrivato anche un commento di Sabrina Ferilli, che era a Tokyo e ha subito preso un aereo per tornare in Italia da una delle sue più care amiche, Maria appunto.

L’indignazione per il selfie con Maria de Filippi con dietro la bara di Costanzo

“Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo” ha scritto Selvaggia Lucarelli. E la Ferilli ha risposto: “Ma come minimo. Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io. Però almeno ti farei capire che non si fa“.

“Ha violentato il dolore” ha scritto Rita dalla Chiesa postando su twitter una delle famose foto della persona che ha fatto il selfie con Maria, invitando tutti a mostrare la faccia di questo individuo perchè merita di essere riconosciuto. Una questione, quella del selfie chiesto a Maria, che ha aperto un dibattito importante sul tema. Quanto ormai dipendiamo da uno scatto, dalla condivisione, dal volerci mettere al primo posto senza avere rispetto del dolore, del prossimo, della dignità di ogni essere umano?