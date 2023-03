Anche Clio Make Up finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli per le uova di Pasqua

Clio Make Up presenta le uova di Pasqua con sorprese speciali e beneficenza ma Selvaggia Lucarelli l'attacca

Clio Make Up è entusiasta del nuovo progetto con Dolci Preziosi per le uova di Pasqua ma Selvaggia Lucarelli interviene subito. Come ha fatto contro Fedez e Chiara Ferragni, perché adesso nel mirino ha aggiunto anche Clio Zammatteo. La dolce Clio Make Up promette sorprese per le mamme e non solo per i bambini. Tre sorprese che non butteremo subito dopo avere aperto l’uovo di Pasqua, ed è soprattutto di questo che lei parla, insieme al goloso cioccolato. Alle uova di Pasqua con sorpresa anche nel suo caso si aggiunge la beneficenza ed è ovviamente questo che non va giù a Selvaggia Lucarelli. Clio Make Up di recente ha pubblicato un suo sfogo sui social, una denuncia importante, adesso è Selvaggia a dirle qualcosina.

Clio Make Up felice per le sue uova di Pasqua in vendita

“Ogni volta mi dicevate ‘ma perché non fai il tuo uovo di Pasqua?’ e quest’anno finalmente non ci sarà soltanto un uovo che vi faccio vedere ma che non potete comprare ma ci sarà un uovo che vi faccio vedere e che potete comprare per la prima volta. Insieme a dolci preziosi ho creato l’uovo ed è un progetto bellissimo secondo me. Intanto, per una passionata del cioccolato diciamo che non potevo cadere in un posto migliore poi le sorprese che sono sempre per i bambini, a noi non ci pensa mai nessuno… quindi, ho detto perché non ci penso io a fare un uovo con delle sorprese veramente valide che ci possono servire e che non buttiamo via dopo il secondo giorno?”.

E’ così che Clio spiega come è nato il suo progetto uova di Pasqua. Racconta un po’ delle sorprese che troveremo, svela che una è una spazzola, si intuisce che ci sarà un rossetto e poi chissà cosa.

“Mi sono concentrata tanto sulle sorprese perché ci tenevo… vedrete che le sorprese ci sono all’interno vi piaceranno… Poi c’è la causa, se mi conoscete mi avete già sentita nominare, perché comunque non è la prima volta che ne parlo, l’abbiamo già sostenuto in passato e aiuta bambini e adulti ma soprattutto bambini che soffrono di malformazioni del volto come la labiopalatoschisi. E’ bello che con Dolci Preziosi possa essere veramente in tutta Italia con tantissime uova e sostenere la causa ma soprattutto fare in modo che più gente possibile la conosca perché questa è la grande forza anche dei social. A questo punto non vi resta che andare a cercare le uova in tutti i supermercati”.

Selvaggia Lucarelli non le lascia molto tempo per gioire che interviene: “Sempre lo stesso brutto schema: operazione commerciale mescolata alla beneficenza dove la Clio della situazione viene pagata come testimonial e la donazione non dipende dal numero di uova vendute – e conclude – Ma a tenere separati beneficenza e guadagani personali non ce la fate proprio?”. Cosa risponderà Clio?