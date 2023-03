Clio Make Up risponde a Selvaggia Lucarelli: “Cercare sempre il marcio in qualsiasi cosa”

Clio Make Up è amareggiata, non cita Selvaggia Lucarelli ma spiega tutto accusando a sua volta chi parla senza sapere niente

Ieri Clio Make Up ha pubblicizzato entusiasta le uova di Pasqua prodotte da Dolci Preziosi che regalano la sorpresa a cui ha pensato lei e in più sono legate a una causa benefica a cui tiene molto. La gioia è durata poco perché Selvaggia Lucarelli ha subito puntato il dito contro questo progetto accusandola delle stesse cose di cui accusa anche Fedez e Chiara Ferragni su prodotti simili. Clio Zammatteo questa mattina si è svegliata e si è chiesta se in tutto questo avesse fatto qualcosa di male. Si è data una risposta e ha voluto rispondere, senza citare nessuno, spiegando come è nato questo progetto. La conclusione di Clio Make Up è molto semplice, senza giri di parole dice che c’è chi vede sempre il marcio in ogni cosa e parla senza sapere. Clio è felice di come in poco tempo ci siano già tante richieste per le sue uova di Pasqua, ringrazia tutti e poi si rivolge a chi ha dei dubbi, è pronta a dare dei chiarimenti.

Clio Make Up racconta come è nata la collaborazione per le uova di Dolci Preziosi

“Loro mi hanno contattato circa due anni fa proprio qua su Instagram, mi hanno chiesto se da parte mia ci fosse interesse per le uova di Pasqua e dopo avere ovviamente detto che c’era interesse mi hanno anche chiesto se ci fosse un’associazione, una Fondazione o qualche causa a me cara e quindi ho scelto di includere nel progetto anche la Fondazione operation smile Italia perché la causa dei bambini affetti da malformazioni oltre ad essere una causa a me cara, alla quale avevo già donato e continuo a donare, e vi avevo già portato con me in ospedale per vedere cosa fanno i medici tutti i giorni per questi soprattutto bambini. Quindi sì volevo dare comunque un faro a loro perché comunque sono piccolini ,non sono abbastanza conosciuti però ogni giorno nascono in tutto il mondo ma anche in Italia tantissimi bambini affetti da patologie del volto e quindi si ecco come è nato questo progetto. Volevo fare qualcosa di bello, volevo fare un bell’uovo con delle belle sorprese dentro e volevo anche comunque sostenere una Fondazione per me è veramente importante”.

Clio Make Up cambia location, si è truccata ma è sempre concentrata su ciò che a da dire: “Stamattina mi sono svegliata e mi sono chiesta se ho fatto qualcosa di male. Cioè quando io ho scelto di fare questo progetto, quando io ho scelto di includere l’associazione ho fatto qualcosa di male, non credo, anzi ieri è successa una cosa bellissima, l’unica cosa che conta veramente in questa faccenda, ovvero c’è stato un evento organizzato proprio da Operation Smile Italia, loro ci hanno ringraziato come gruppo ‘quello che state facendo è veramente fantastico per noi’ e questa è veramente l’unica cosa che conta. Tutto il resto è come sempre parlare e parlare di cose che non si conoscono ma soprattutto cercare sempre il marcio in qualsiasi cosa. Poi perché c’è la scritta Adv, perché è un’operazione commerciale e il fatto di vendere delle uova io non posso fare diversamente, non posso non scrivere Adv quindi devo scriverlo per legge perché appunto ci sono delle uova che vengono vendute nei supermercati. Voglio chiudere questo video in positivo ovvero ci becchiamo questa pubblicità in più ma la trasferiamo a loro”.