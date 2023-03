Carolyn Smith: “Non posso più operarmi, mi sento più fragile”

Carolyn Smith non può più operarsi. Su Diva e Donna confida la sua fragilità adesso che il tumore è tornato per la terza volta

E’ forse il momento più difficile per Carolyn Smith, come sappiamo l’intruso è tornato; così chiama il tumore che dal 2015 la perseguita. Anche nei momenti migliori in questi anni di lotta contro il cancro Carolyn Smith non ha mai voluto parlare di guarigione e adesso è di nuovo segnata dalla malattia. Ha tagliato i capelli, i ha rasati di nuovo prima che le cadano; ha mostrato il video, la sua forza e la sua fragilità. La giudice di Ballando con le Stelle questa volta più che mai ha bisogno del sostengo di tutti e ancora una volta è lei che nonostante il suo dolore dedica tutto questo a tutte le donne, non solo a chi sta combattendo la sua stessa battaglia. Perché se non è contro un tumore c’è magari un altro intruso contro cui combattere e il messaggio di Carolyn Smith è ancora una volta forte.

Carolyn Smith racconta della sua fragilità su Diva e Donna

“Non posso più operarmi o fare radioterapia. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare “l’intruso” ma è più tossico” spiega Carolyn Smith al settimanale. Sulla pagina Instagram di Diva e Donna c’è anche il video in cui Carolyn Smith si lascia rasare i capelli che aveva fatto ricrescere con fatica. E’ emozionatissima e cerca di essere forte e positiva.

Ha altre cure da affrontare, è da tempo che sperava che questo incubo finisse e invece tutto prosegue. “Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta” ha confidato aggiungendo: “Voglio dedicare tutto questo a tutte le donne a prescindere che stiano affrontando o no una questione oncologica. Abbiamo sempre un intruso”. Per lei ci sono così tanti messaggi d’affetto e di sostengo, utili di certo ma in questo momento nella sua mente c’è altro.

La prima diagnosi di tumore al seno nel 2015 e l’inizio della battaglia contro il male, la mastectomia necessaria nel 2018 per una recidiva e adesso il tumore è tornato per la terza volta. Carolyn Smith non ha mai smesso di lavorare, anche in tv a Ballando con le Stelle. Si è concessa davvero pochi giorni di silenzio e dolore cercando sempre di essere forte non solo per se stessa. Adesso è ancora più difficile ma siamo certi che supererà tutto, sempre.