Alex Nuccetelli, intervento di 10 ore e dolori insopportabili per capelli più belli

Alex Nuccetelli si pente dell'intervento per avere capelli folti, 10 ore di dolori insopportabili

Sui social Alex Nuccetelli, il carissimo amico di Totti, racconta dell’intervento per avere capelli più folti. Si è pentito di averlo fatto, spiega che non aveva tutta questa necessità di intervenire sul suo cuoio capelluto ma l’ha fatto e ha sofferto tantissimo. Il pr e campione di body building si è sottoposto alla dolorosa operazione per avere capelli più belli ma non immaginava di soffrire così tanto. Spiega che pensa di essere uno forte, che sopporta il dolore e che molti hanno fatto la stessa operazione ma non hanno sentito dolore. Lui invece mostra il sangue sulla testa e per ogni puntino dolori che non riesce a spiegarsi. Il 45enne ex marito di Antonella Mosetti ha dei cerottini sulla testa, nei punti dove i capelli sono stati prelevati, il dramma però è stato il trapianto. Alex Nuccetelli non si spiega perché lui abbia patito quelle pene e tutti gli altri nemmeno un po’ di dolore; poi alla fine capisce l’errore, la differenza tra lui e gli altri.

Alex Nuccetelli: “Mi sono distrutto il cervello”

Ben 10 ore di intervento, 10 ore di dolori continui. “Ma dico: io sono un tipo abbastanza coraggioso… Dieci ore… Mi sono distrutto il cervello… Non lo so come fa la gente a sopportare questi dolori! Detto questo, daje tutta. Non molliamo…”. Ormai è fatta, sembra si sia sottoposto a un trapianto di capelli con tecnica FUE, consiste nel prelevare le unità follicolari da una zona maggiormente folta per poi reimpiantarle dove i capelli mancano. Si dovrebbe svolgere in anestesia locale, questo l’errore o la differenza tra Alex e gli altri con cui ha evidentemente parlato prima dell’intervento.

Dovrebbe essere un’operazione indolore ma lui continua a lamentarsi per il dolore, soprattutto quello durante il trapianto.

Alla fine spiega che ha capito, che chi ha un problema di calvizie più grave, mentre lui aveva solo i capelli poco folti, si sottopone all’intervento con l’aiuto dell’anestesia locale. Però almeno questa volta non ha parlato di Francesco Totti e Noemi Bocchi, della loro bella casa, l’amore che provano e il resto.