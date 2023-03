Alex Nuccetelli sulla presenza di Ilary Blasi e Bastian nel suo locale e cosa gli ha detto Totti

Alex Nuccetelli non ha preso bene la presenza di Ilary Blasi e Bastian nel suo locale, nemmeno Totti



Cosa ha voluto dimostrare Ilary Blasi scegliendo con Bastian Muller proprio il locale di Alex Nuccetelli per la loro serata romana con parenti e amici? Se lo chiede proprio l’amico di Totti, che gestisce il ristorante Il Tartarughino. Alex Nuccetelli ha anche riferito il commento di Francesco Totti quando ha saputo tutto. E’ a Fanpage che il campione di body building ex marito di Antonella Mosetti spiega il suo punto di vista e aggiunge anche un bel po’ di commenti. Nuccetelli parla anche di Bastian, sembra abbiano delle amiche in comune. Ieri sera Ilary Blasi era nel suo locale con il compagno, le sorelle ed altri amici. Nuccetelli è certo che loro sapessero che nel locale c’era lui che un tempo era amico anche di Ilary Blasi ma oggi non si salutano nemmeno. Strano che abbiano voluto prenotare proprio in quel locale o forse non è per niente strano. La conduttrice Mediaset ha anche querelato Alex per alcune sue affermazioni sulla sua vita privata; quindi perché era da lui ieri sera?

Ilary Blasi e il compagno a cena dall’amico di Francesco Totti

In quel ristorante l’amico di Totti è direttore artistico e a Fanpage ha spiegato: “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guardano sempre le storie. Non so se c’era Angelo – si riferisce al cugino di Francesco Totti – ma c’era sicuramente la moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”. Ed è un po’ il commento che sembra avere fatto Totti quando ha saputo della cena dell’ex moglie: “Tanto grande Roma proprio da te”.

“Mi è sembrato volessero imitare i fasti che raggiunge Francesco ma quando c’è lui casca la curva. Sono stato felice di vederle sprigionare euforia da tutti i pori, prima alle serate erano un po’ musone – Nuccetelli ha fatto un po’ di commenti – Poi mi è sembrato di scorgere una piccola differenza finale. Di solito, c’era una sola carta che passava a saldare il conto”. Svela che in genere prima era Totti a pagare il conto per tutti, che è sempre stato molto generoso.

Non è finita, ha anche confidato che lui sa che a New York Bastian Muller faceva il modello mentre adesso legge che è un imprenditore: “Può anche essere che fosse un imprenditore a cui piace sfilare” e ha proseguito con le altre battute, considerazioni. “Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary”.