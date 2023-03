Mara Venier nera va dai Carabinieri dopo le offese sui social Mediaset

Mara Venier dai Carabinieri: ha denunciato le offese ricevute sui social dall'account Mediaset?

Una sorta di comunicato stampa, neppure ufficiale, pubblicato in un modo parecchio discutibile sui social. Sembrava doversi chiudere così la vicenda che aveva coinvolto, loro malgrado, Barbara d’Urso e Mara Venier, domenica scorsa. Mentre su Rai 1 andava in onda una puntata di Domenica IN in diretta, sui social accadeva l’inimmaginabile. Dall’account ufficiale di Qui Mediaset, partiva un tweet, sotto un commento del giornalista Fabbretti, all’ospitata di Barbara d’Urso su Rai 1, molto offensivo. Un insulto bello e buono quello che, senza pochi dubbi, sembrava fosse riferito a Barbara e a Mara. Se la D’Urso ha scelto la via del silenzio, negli anni ha spiegato che spesso vola alto e non si fa turbare da queste questioni, la Venier invece, si era mostrata infuriata sui social, sia domenica che nei giorni successivi. E non aveva gradito neppure il modo in cui era stata liquidata la cosa, con delle scuse non scuse da parte di Mediaset. Nessuno ci aveva messo la faccia ma forse qualcuno dovrà farlo. Oggi infatti Mara Venier si è recata dai Carabinieri, ha sporto una denuncia su questi fatti? La conduttrice non ha detto molto ma è chiaro che tutti hanno pensato a questo episodio.

Mara Venier dai Carabinieri: denuncia per l’account Mediaset?

Non hanno dubbi che la foto di Mara Venier del 31 marzo, di fronte a una caserma, sia proprio indirizzata a chi l’ha offesa. La conduttrice si è limitata a scrivere “aspettando” aggiungendo anche di essere in attesa di scuse private e non solo di scuse pubbliche. Difficile capire come andrà a finire questa situazione ma una cosa è certa, ci si aspettava davvero di più da parte di Mediaset, non quello scarno commento, senza nessun comunicato ufficiale. Per Mara Venier, che tra l’altro non è un “soldatino” dell’azienda ma una professionista che lavora in un’altra rete e anche per Barbara d’Urso. Non ci resta adesso che aspettare, come suggerisce Mara Venier. Forse la conduttrice di Rai 1 via social ci racconterà anche un’altra pagina di questa soap.