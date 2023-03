QuiMediaset scompare da Twitter dopo le offese a Barbara d’Urso e Mara Venier: è giallo

Che cosa sta succedendo su Twitter dove l'account ufficiale di Mediaset ha scritto un commento molto offensivo che sembra essere indirizzato a Mara Venier e a Barbara d'Urso?

Un account Twitter verificato, quello ufficiale di Mediaset, un commento offensivo e un giallo: è successo nel pomeriggio di domenica 26 marzo su Twitter. Tutto è iniziato dopo il video che Barbara d’Urso ha registrato per Domenica IN. La conduttrice di Canale 5 ha infatti inviato un video messaggio a Gabriella Labate, moglie di Raf e una delle sue migliori amiche. Un video messaggio che è stato mandato appunto in onda nella puntata di oggi di Domenica In. Notizia che, televisivamente parlando, ha avuto una certa rilevanza, tanto che, tutti i siti on line, ne hanno parlato ( lo abbiamo fatto anche noi, qui potete leggere l’articolo). Ma che cosa è successo dopo? E’ successo che sotto un tweet in cui si parlava di questo messaggio, dall’account ufficiale di Mediaset, Qui Mediaset, è partito un commento molto offensivo, che sembrava essere indirizzato proprio a Mara Venier e Barbara d’Urso. In realtà, il messaggio in questione, preso così isolandolo, non aveva nessun riferimento alle due conduttrici. Si associa a loro, perchè appunto, è un commento sotto un tweet in cui si parla di Barbara e Mara. Sta di fatto, che molti utenti hanno fatto notare la cosa e ovviamente la questione è diventata virale, tanto che, al momento ( stiamo scrivendo questo articolo intorno alle 22) l’account ufficiale Twitter di Mediaset, Qui Mediaset appunto, risulta essere sospeso.

Qui Mediaset account sospeso: che succede?

Ovviamente, come succede sui social, soprattutto in questi casi, la questione è diventata parecchio discussa e si è acceso un forte dibattito. Molti utenti di Twitter pensano che sia stato un semplice errore, nel senso che, chi gestisce l’account di Mediaset, potrebbe aver dimenticato di cambiare e passare al suo personale, e aver commentato senza rendersene conto. Tra le teorie c’è quella di Vigilanza Tv che scrive: “probabilmente è successo sul computer, il/la responsabile aveva o telegram o whatsapp ecc, e il tweet in questione, aperti sul Pc (o su Mac). Oppure si è dimenticato/a di cambiare account e invece di usare un fake (o il suo) ha usato quello ufficiale di Qui Mediaset.“

Il fatto tra l’altro, è successo in un pomeriggio molto particolare durante il quale, un account fake, che porta lo stesso nome di QuiMediaset ma non ha la spunta blu, lanciava una fake news sui dati di ascolto del GF VIP, che diventava virale ma era totalmente infondata. Le due cose sono legate o si tratta solo di una coincidenza?

Nel frattempo, appare parecchio strano il fatto che l’account di Mediset ufficiale sia stato chiuso e che nessuno abbia commentato in modo ufficiale la questione. Cosa dobbiamo aspettarci?