Barbara d’Urso a Domenica IN per una sorpresa speciale a Gabriella Labate e un messaggio per Mara

Una sorpresa speciale su RAi 1: il video messaggio di Barbara d'Urso per Gabriella Labate a Domenica IN

Grande sorpresa oggi nello studio di Domenica In, e non solo per Gabriella Labate, ospite di Mara Venier. Sorpresa anche per il pubblico di Rai 1 che certamente non si aspettava di vedere nel pomeriggio della domenica targata Rai, Barbara d’Urso. E invece è successo, anche perchè la conduttrice di Pomeriggio 5 è molto amica di Gabriella, la moglie di Raf. Tra le due donne, c’è da tempo un legame molto forte ed è per questo che Barbara, ha deciso di mandare un video messaggio. “L’ho fatto per te, l’ho fatto perchè me l’ha chiesto Mara” ha detto la d’Urso che si è mostrata in pigiama, a casa sua, per fare queste sorpresa alla sua amica. Un video messaggio, quello di Barbara, che mette anche a tacere le tante voci di chi per mesi ha sostenuto che lei e la Venier non si potessero sopportare. E invece sono amiche, come hanno sempre dichiarato ( da quando poi Domenica Live non va più in onda, non ci dovrebbero più neppure essere motivi di possibile astio tra le due conduttrici). In ogni caso, oggi era il tempo delle sorprese, delle dolci parole.

Nel mese di dicembre, Gabriella, aveva anche raccontato pubblicamente, quello che Barbara d’Urso aveva fatto per lei.

Il video messaggio di Barbara d’Urso per la sua amica Gabriella Labate

“Spiega a Mara perché sono in pigiama, raccontale anche della nostra farfalla, quella che ti segue ovunque, spiegale perché ci chiamiamo ‘Ciupella’. Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, con un cuore grande così. Sei mamma Roma, figlia Roma, sorella Roma, nonna Roma. Tu sei, ci sei sempre” ha detto la conduttrice a una delle sue migliori amiche. E ancora: “Piangiamo insieme, ridiamo insieme. Ogni tanto prendo il treno, adesso verrai da me a vedermi a teatro a Bologna così dormiremo insieme con i nostri pigiami e ci racconteremo. Sei una moglie pazzesca, Raf lo sa molto bene. Sei una mamma incredibile e sai che lo penso. Ce l’ho fatta, hai visto?” ha aggiunto la conduttrice di Pomeriggio 5.

Il saluto di Barbara d’Urso per Mara Venier

E poi le parole di Barbara per la Venier: “Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso. Ciao ciupa, i love you”. Un messaggio che Venier ha trasmesso per intero e che ha colto di sorpresa non solo l’amica Gabriella, ma anche gli spettatori.