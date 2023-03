Insulti dall’account ufficiale Qui Mediaset: niente scuse, il commento di Mara Venier

Niente scuse da Mediaset basta un semplice tweet dopo i fattacci accaduti il 26 marzo ma Mara Venier tuona sui social

Che cosa sta succedendo in quel di Mediaset, o meglio sui social dell’ufficio stampa di Mediaset non è dato sapere, anche perchè da ieri sera di cose ne sono successe. Sta di fatto che al momento, l’account Qui Mediaset, account ufficiale dell’ufficio stampa dell’azienda, non è più raggiungibile. E’ tornato on line solo per postare un messaggio in cui viene specificato che prima di quel commento offensivo, che sembrerebbe essere rivolto a Mara Venier e Barbara d’Urso, indirizzato a una certa Silvy ( che per molto sarebbe la Toffanin, in onda nello stesso pomeriggio su Canale 5) per chiarire che nel pomeriggio c’erano stati degli accessi anomali. Un hacker ha usato il profilo ufficiale di Mediaset, o semplicemente chi gestisce i socia, non ha “swicchato” nel modo giusto e ha usato il profilo aziendale, pensando che fosse quello suo privato, creando un danno. O c’è stato davvero qualcuno che ha voluto portare il caos, hackerando appunto il profilo ufficiale di mediaset su Twitter?

Che cosa è successo all’account ufficiale di Mediaset?

Dopo il caos sui social, da mediaset hanno confermato di aver rilevato un accesso anomalo sul profilo. Una frase che lascerebbe pensare all’attacco di un hacker. Molti utenti di Twitter non ci credono e si aspettavano che quanto meno, arrivassero delle scuse da parte di Mediaset, a prescindere dal fatto che il profilo sia stato usato o meno da un’altra persona. Inoltre viene detto che ci saranno dei malfunzionamenti nell’account ( il che giustifica il fatto che vada e venga e che molto tweet non siano più raggiungibili). Le scuse poi, sono per il disagio, non per quello che è accaduto.

Il commento di Mara Venier

Nel frattempo sui social, sono state diverse le persone a taggare Mara Venier e Barbara d’Urso per provare a capire il loro pensiero su questa vicenda. La conduttrice di rai 1, rispondendo ad alcuni follower, ha parlato di un episodio brutto. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore.