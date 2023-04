Che emozione per Platinette che esce dall’ospedale per coccolare la sua cagnolina

Il video commovente di Platinette, Mauro Coruzzi, con la sua cagnolina. Gli hanno permesso di abbracciarla anche se solo per pochi minuti

Un altro video di Platinette e Mauro Coruzzi dall’ospedale oggi mostra la sua emozione nel coccolare di nuovo la sua cagnolina. E’ dal giorno in cui si è sentito male ed è stato colpito da un ictus che Platinette non coccolava la sua Kiri. La piccola non l’ha lasciato mai solo, ma il massimo che poteva fare era arrivare sotto la finestra dov’è ricoverato il suo Mauro e correre per lui, giocare per lui. Il conduttore e attore si avvicinava alla finestra e la vedeva lì ma dopo venti giorni la mancanza era troppo forte per entrambi. Mauro Coruzzi si sta riprendendo, sta sempre meglio, un vero miracolo ma per lui oggi la cosa più importante era prendere tra le braccia la sua cagnolina. Un giorno davvero speciale grazie alla struttura ospedaliera dove è ricoverato da tre settimane; un momento pieno di emozione che poi Platinette ha voluto mostrare ai suoi follower.

Mauro Coruzzi fuori dall’ospedale ma solo per breve tempo

Per la prima volta è uscito dall’ospedale, buon segno, significa che va sempre meglio, magari le dimissioni sono vicine anche se c’è la riabilitazione da fare. “Dopo 20 giorni ho rivisto la Kiri all’esterno dell’ospedale. Grazie alla struttura dell’ospedale Niguarda e ai miei angeli custodi”. Gli hanno permesso di uscire dall’ospedale e poi farne ritorno. Ovviamente il tempo di respirare e coccolare il cagnolino e poi Coruzzi è tornato nella sua stanza, alle sue cure. C’è chi si occupa di lui e non può che essere grato, anche a chi si sta occupando di Kiri.

Un video tenerissimo, una delle migliori terapie per Mauro che mostra il corridoio dell’ospedale, l’uscita, la sua cagnolina che resta sulle sue gambe tutto il tempo, emozionata e felice quanto lui. Rientra in ospedale, lascia la sedia a rotelle e concede qualche foto agli infermieri, in piedi, sempre più forte.

In un tempo così breve davvero una ripresa veloce, anche se parla a fatica, anche se ci vorrà un bel po’ di tempo prima di tornare in forma perfetta ma tutto attendono Mauro, soprattutto la sua Kira.