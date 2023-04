Mauro Coruzzi mostra la riabilitazione e tutta la sua forza dopo l’ictus

E' dura per Mauro Coruzzi, è ancora in ospedale, ha bisogno di fare tanta riabilitazione ma i suoi video danno forza agli altri

Mauro Coruzzi è stato fortunato, lo sa bene ed è anche per questo che dopo l’ictus appena ha potuto ha iniziato la riabilitazione. I progressi sono continui e Mauro Coruzzi, l’amata Platinette, mostra tutto sui social. E’ la sua forza che mostra nei brevi video ma in questo modo non solo tiene aggiornati tutti e fa vedere a tutti che presto tornerà al lavoro, in tv, ma dà a chi è nella sua stessa situazione tanta speranza. Mauro Coruzzi si scopre forte come forse non ha mai immaginato, sa che c’è chi lo sostiene, chi si sta occupando della sua cagnolina, Kiri, della sua casa, e del suo ritorno. Quando qualche giorno fa ha mostrato le immagini fuori dall’ospedale c’è chi ha pensato fosse già tornato a casa. Non è così, Platinette ha voluto chiarire che è ancora ricoverato, che ha bisogno di altro tempo ma intanto corre veloce con la sua ripresa.

Mauro Coruzzi non si nasconde ma mostra la riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale

Il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio, ha evitato ulteriori danni ma alcuni ci sono stati, il conduttore non si nasconde. La difficoltà nel parlare richiede una fatica incredibile per risolversi e sarà così, Mauro Coruzzi come tanti altri colpiti dall’ischemia tornerà a parlare come prima. Si esercita anche con i video che pubblica; scandisce ogni parola, spiega che parlare al telefono è ancora complicato.

Sta recuperando la funzionalità della mano sinistra, il video con la fisioterapista può aiutare molti e in tanti commentano ringraziando. A fine giornata Coruzzi è in piedi ma si appoggia al muro. E’ un grande esempio di energia positiva, lui che di periodi difficili ne ha passati tanti adesso aiuta non solo se stesso a tornare come prima ma gli altri.

“Mi spiace dover smentire, ma non è vero che sono a casa! ( magari!).Sono si uscito dall’ospedale ma per 30 min e per vedere la Kiri ( bastava dare un’occhiata ad un post di ieri…)” ha dovuto spiegare a chi pensava fosse già tornato a casa. Manca ancora un po’ di tempo ma può solo andare meglio.