Leonardo Pieraccioni: il diploma di terza media, Laura Torrisi che si sposa e la rivelazione su Ceccherini

Le rivelazioni di Leonardo Pieraccioni, dagli auguri per le nozze a Laura Torrisi alla nuova vita di Massimo Ceccherini

E’ al Corriere della Sera che Leonardo Pieraccioni fa un po’ di rivelazioni, parla di se stesso, dell’amore più importante della sua vita, Laura Torrisi, di Massimo Ceccherini, che non vediamo da un bel po’ di tempo. Pieraccioni confessa che ha il diploma di terza media; stupisce tutti e spiega perché non ha proseguito con gli studi, ci ha provato ma le parole di un’insegnante sono state negative per lui che ha creduto che davvero non fosse in grado di studiare. Una famiglia di origine felice, sempre pronti alle battute, a ridere, e quelle risate le cerca ancora ma il matrimonio non è per lui, lo considera una maratona di 50 km e per farla bisogna avere fiato. Dalle parole di Leonardo Pieraccioni invece sembra che Laura Torrisi stia per sposarsi, le fa gli auguri. “Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo”.

Leonardo Pieraccioni, la sua età più bella

La sua età più bella è stata fio ai 14 anni, forse un po’ triste come considerazione. Poi spiega del diploma di terza media. “Ho il diploma di terza media. Quando mi bocciarono a scuola, il mi’ babbo per farmi capire che la vita dei non istruiti è difficile mi mise a lavorare in una falegnameria dal suo amico Arturo Vannini che nel film Il pesce innamorato ho omaggiato. Ancora oggi mi piace l’odore del coppale. Ma il mio sguardo era sempre rivolto al Teatro Verdi, che era di fronte alla bottega” poi aggiunge altro.

“Ho provato come perito aziendale, mi ritrovai in una classe con 2 ragazzi e 25 ragazze. La professoressa di matematica, Pravisani, mi chiese: fai ancora gli spettacolini in tv? Sì. Ecco, continua a farli perché la scuola non fa per te. La presi alla lettera”.

Di Massimo Ceccherini svela una cosa: “Feci a lui la prima telefonata. Mi fai un regalo per i miei 50 anni? Non venire al compleanno. Temevo che facesse le sue battute di m…, che mi creasse imbarazzo mettendomi a disagio”. Lascia intendere che ha attraversato momenti difficili e oggi Ceccherini fa tutta un’altra vita: “Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo. Era il terrore delle feste. Noi gente di cinema siamo piccoli imprenditori attenti a non sbagliare, lui è un vero artista, va giù dritto a 200 all’ora senza casco. Non legge i copioni, non vuole sapere niente. Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha salvato”. Sono sempre amici, solo che adesso Ceccherini è diventato noioso, troppo, parla sempre e solo di suo figlio.