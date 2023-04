E’ morto il figlio di Roberto Vecchioni, Arrigo aveva 36 anni

E' struggente l'annuncio di Roberto Vecchioni della morte del figlio Arrigo

Lacera l’anima il messaggio di Roberto Vecchioni che annuncia la dolorosa notizia della morte del figlio. E’ morto Arrigo Vecchioni, aveva solo 36 anni. Arrigo era il terzo dei quattro figli del cantautore, nato dal matrimonio con la seconda moglie, Daria Colombo. Una morte che l’ha liberato liberato dal dolore ma che adesso lascia alla famiglia la necessità del silenzio, di vivere questo momento senza inutili chiacchiere. Il figlio di Roberto Vecchioni è volato via dopo tanto dolore, lo scrive sul suo profilo social aggiungendo che adesso Arrigo è finalmente in pace. Un addio che il cantautore brianzolo ha racchiuso in poche parole e la foto del suo adorato ragazzo.

Roberto Vecchioni: “Adesso Arrigo è in pace”

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio” questo il post di Vecchioni, le parole scelte per un lutto che non può forse essere più doloroso di quanto vissuto prima.

Roberto Vecchioni ha avuto la prima figlia Francesca dalla prima moglie, Irene Bozzi, sposata nel 1973. Dopo il divorzio nel 1981, incontrò la seconda moglie Daria Colombo e con lei ha avuto altri tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo.

Al momento non sono note le cause del decesso, dalle parole del padre si suppone una malattia. Quel dolore che Roberto Vecchioni ha sottolineato due volte chiedendo silenzio.

“È la cosa più innaturale sopravvivere a un figlio. Un abbraccio”.

“Ho vissuto, anzi sarebbe più corretto dire vivo il tuo stesso dolore. Sopravvivere alla morte di un figlio è un dolore che non ti abbandona mai..Un abbraccio forte”.

“Ma tu dammi in cambio le sue rose blu, fagliele rifiorire le sue rose blu”. Un abbraccio grande Prof. Vorremmo esserle di conforto almeno la metà di quello che lei è sempre stato di conforto per noi” si legge tra i tantissimi messaggi di condoglianze sul profilo social del cantautore.