Achille Costacurta chiede scusa dopo la denuncia

Achille Costacurta è tornato sui social dopo la denuncia, chiede scusa

Martina Colombari e Billy Costacurta non ha detto nemmeno una parola sull’episodio che ha coinvolto il figlio, Achille Costacurta, la sera del 18 aprile. E’ il 18enne che è riapparso sui social chiedendo scusa alla polizia. Tutto è accaduto a Milano, dopo le 23, Achille Costacurta ha preso un taxi e da quel momento qualcosa non è andato nel verso giusto. Sembra che il figlio di Martina Colombari abbia iniziato ad agitarsi fino al vero episodio di violenza. Una notte brava la definisce qualcuno, altri devastante, i più devastati da tutto questo saranno di certo i genitori, non solo perché sono personaggi noti ma perché Achille è il dono più prezioso che hanno sia Martina che Alessandro. I commenti negativi, gli insulti andrebbero evitati sempre e in questo caso ancora di più, non possono che causare ancora più male. Invece, sul profilo social di Achille Costacurta è pieno di insulti.

Achille Costacurta dopo Pechino Express e la vacanza a Tenerife

Ha partecipato con la madre a Pechino Expess, programma di Sky, poi la vacanza a Tenerife, tutto in armonia ma poi nel taxi per raggiungere un locale in zona Navigli, Achille ha iniziato ad infastidire i passanti. Sembra che urlasse frasi sconnesse dal finestrino abbassato, forse ha anche lanciato le scarpe. Il tassista ha provato a calmarlo ma sembra che abbia anche strappato la dashcam a bordo dell’auto. Il tassista ha avuto paura di un incidente perché, come raccontano, il ragazzo era fuori controllo.

Il seguito è noto, una pattuglia dei vigili ha cercato di farlo ragionare ma lui ha colpito un agente con un pugno. Denunciato e identificato, poi dopo qualche ora l’ex calciatore, Billy Costacurta, è andato a riprenderlo per portarlo a casa. Nelle ultime ore sono arrivate le scuse alla polizia ma a tutti non può che dispiacere.