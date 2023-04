Achille Costacurta denunciato, notte folle per il figlio di Martina Colombari

Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari, denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Cosa è successo?

Tutto è accaduto la sera del 18 aprile ma della notte folle a Milano di Achille Costacurta si sa solo oggi. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Achille Costacurta ha 18 anni e martedì sembra sia andato in escandescenza a bordo di un taxi. E’ quanto riportano i quotidiani più importanti, quanto si legge su Il Giorno. Tutto è accaduto martedì, dopo le 23. Achille è salito a bordo di un taxi in zona Tortona e all’interno dell’auto dopo pochi minuti sarebbe iniziata la sua agitazione; sembra senza alcun motivo. Il conducente si è spaventato e si è avvicinato ad una pattuglia della polizia che prestava servizio in via Savona per il Fuorisalone.

Il figlio di Martina Colombari e Costacurta denunciato a Milano

“Il tassista ha detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso; qualcuno l’avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini” riporta il giornale. Il tassista è sceso dal veicolo mentre Achille Costacurta si è rifiutato, è rimasto dentro. A quel punto gli agenti di polizia hanno aperto le portiere ma sembra che Costacurta l’abbia colpito con un pugno vicino all’occhio. Il vigile ferito è stato giudicato guaribile in una settimana.

Subito dopo il ragazzo è stato immobilizzato e portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia di via Custodi. All’alba l’arrivo di Alessandro Costacurta per riportare il figlio a casa. Una serata finita male ma senza alcun motivo apparente. Achille Costacurta è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, come riporta anche il Corriere della Sera. Cosa ha scatenato la furia del ragazzo, perché il giovane ha reagito in modo così violento?

Fino alla scorsa settimana Achille e Martina Colombari erano in gara a Pechino Express, sono stati eliminati. Il programma è stato registrato ovviamente lo scorso settembre.