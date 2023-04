Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, attacca Fedez per una cosa successa anni fa

Cosa è successo tra Achille Costacurta e Fedez? Perché il figlio di Martina Colombari ricorda un brutto episodio del passato?

Achille Costacurta era un bambino ma l’episodio accaduto con Fedez gli è rimasto sempre in mente e lo tira fuori oggi. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta aveva l’età di Leone quando vide Fedez da vicino per la prima volta. E’ guardando le storie che il rapper pubblica con i suoi figli che ad Achille Costacurta torna tutto in mente. L’attacco con una parolaccia è pesante, fa pensare che sia successo chissà cosa. Sul suo profilo social il figlio dell’ex Miss Italia si rivolge in modo poco carino a Fedez dimostrando tutta la delusione e il dispiacere che ha vissuto anni fa. Fedez è così attento ai suoi figli, con loro passa tanto tempo, gioca con Leone e Vittoria, li fa mangiare, li coccola, non si stanca mai di rispondere alle loro domande e di fare video.

Il figlio di Martina colombari e Billy Costacurta contro Fedez

Achille tagga anche il padre nella sua storia, perché Alessandro Costacurta era con lui quando in un locale hanno incontrato il rapper. In base al racconto del ragazzo quando aveva più o meno l’età del primo figlio dei Ferragnez ha incontrato Fedez al ristorante. Era con suo padre, felicissimo di vedere da vicino il cantante. Gli avrebbe chiesto una foto ma la risposta dell’artista sarebbe stata negativa perché stava mangiando. In pratica non voleva essere disturbato per rendere felice con una sua foto un bambino.

E’ un gesto accaduto anni fa ma sembra che ad Achille Costacurta è sempre rimasto nella testa, ferito da quel rifiuto. Era il suo idolo e lui bambino era insieme a suo padre, quel rifiuto gli è apparso assurdo.

“Questo st****o Fedez, cioè Federico dato che quando avevo l’età di Leone io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda cia dicendo che lui doveva mangiare. Per non fare il suo gioco mio papi mi ha preso e siamo andati a casa… Forse adesso non lo farebbe più perché ha avuto figli?” . Strano questo racconto, Fedez è sempre così generosa, magari in passato non era così attento.

Achille chiede ai follower di chiedere a Fedez se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino. Il marito di Chiara Ferragni risponderà?