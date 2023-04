Massimo Ceccherini: “Mia moglie mi picchiava per fermarmi”

Massimo Ceccherini confessa tutto, anche quando la moglie lo picchiava per fermarlo quando si ubriacava

Di recente Leonardo Pieraccioni ha raccontato del passato di Massimo Ceccherini, dei bicchierini di rum di troppo che gli causavano qualche problema. Ceccherini oggi è diventato “un prete di provincia”, a salvarlo è stato ed è la sua compagna, Elena. Massimo si ubriacava e lo racconta anche lui nell’intervista al Corriere della Sera, confessa che quando accadeva era impossibile fermarlo ma sua moglie ci riusciva. L’attore toscano che ha girato più di 50 film ma che molti ricordano per la bestemmia all’Isola dei famosi che gli costò subito la squalifica, episodio che rovinò tutto. Si racconta e lo fa senza nascondersi e non nasconde nemmeno che la tv non gli piace, guarda i film, dice la sua su Amici e non è una critica positiva la sua. Ha 57 anni e si sente un vecchio, da un eccesso all’altro, dal troppo al troppo poco mentre racconta della “bestia”.

Massimo Ceccherini: “Elena mi picchiava per fermare la bestia dentro di me”

“Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte”. In quel periodo la sua compagna lavorava in ospedale e Massimo ha pensato: “Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto”. Sono passati 8 anni e senza sua moglie sarebbe tutto diverso, di certo complicato. Ha bisogno quasi sempre della sua presenza.

“Mi accorgo per strada, anche se non esco quasi mai, che la gente mi vuol bene. È chiaro che sono in bilico. Ognuno pensa come gli pare. Ho debuttato a 25 anni, ho girato una cinquantina di film. Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati” ammette.

Del mancato invito alla festa di compleanno per i 50 anni dell’amico Leonardo Pieraccioni ha detto: ““Mi ha pregato di non andare temendo che lo mettessi in imbarazzo con gli altri amici. Ero vittima della grappa, mi sdoppiavo e facevo casino. Lo capisco”.

L’Isola dei famosi non è un bel ricordo: “Avevo buone possibilità di vincere ma la vittoria non fa parte di me. Mi scappò la bestemmia che rovinò tutto e mi cacciarono. È una battaglia e un controsenso la mia vita”.