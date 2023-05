Luca Argentero nel suo libro alcol e Viagra, la reazione della mamma: “Si è spaventata”

Anche la mamma di Luca Argentero ha letto il suo libro e si è spaventata

Gran successo per il libro di Luca Argentero ma se la suocera dopo averlo letto è rimasta turbata la mamma dell’attore si è addirittura spaventata. In effetti mamma e suocera non avrebbero dovuto leggerlo ma Luca Argentero non pensava di dover giustificare la storia scelta per il suo personaggio. E’ in un’intervista a Rolling Stone che Luca Argentero ha raccontato di “Disdici tutti i miei impegni”, successo, orgoglio e reazioni. Agata Bonanno, la mamma dell’attore che tutti adorano, ha letto il primo libro del suo Luca e come è accaduto per la mamma di Cristina Marino, la suocera, è rimasta turbata. Quattro 4 anni fa Argentero ha pensato ad una storia, gli è sembrato potesse funzionare, ha scritto il libro l’estate scorsa, in tre mesi, ogni giorno durante il riposino della piccola Nina. Non avrebbe mai immaginato di creare scalpore o forse sì e adesso ride di gusto.

Luca Argentero nel suo libro fa uso di alcol, droga e Viagra

Il personaggio del suo romanzo piace ai lettori, alle lettrici, ma la suocera è stata la prima a dire a Cristina: “Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive? E’ tanto sporcaccione. E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta”“.

Poi è arrivata la mamma di Luca ed è lui che nell’intervista ha confidato: “Mi rendo conto che questa duplice versione è strana perché ha stranito perfino mia madre, che mi ha chiesto timidamente se certe cose appartenessero a me o al personaggio, era un po’ spaventata all’idea che io conoscessi alcune situazioni”.

Ed ecco cosa ha risposto Argentero: “‘Mamma, c’ho quarantacinque anni. Se alcune cose non le ho fatte io in prima persona, probabilmente le ho viste o le conosco’. E’ strano dover giustificare le azioni del proprio protagonista, e un autore di sicuro non è chiamato a farlo però mi rendo conto che, da esordiente e da non addetto a questo lavoro, io debba farlo”.

Più di una volta ha accennato al desiderio di non fare l’attore per sempre o di continuo e sembra che il lavoro di scrittore sia per lui una delle soluzioni. “Mi piacerebbe un secondo libro di narrativa, ma anche aiutare qualcun altro a scrivere una sua idea, magari una sceneggiatura”. Intanto, Luca Argentero è sul set di Doc per la terza stagione.