Luca Argentero: “Vorrei altri figli ma ho visto Cristina provata”

Luca Argentero vorrebbe altri figli ma nell'ultima gravidanza ha visto Cristina stare male

Luca Argentero nella sua vita mette al primo posto la famiglia, sua moglie Cristina Marino e i loro figli, a 45 anni sono la sua certezza. Si racconta come non ha mai fatto prima, ha scritto un libro, continua a fare bilanci e confessa ciò che teme e ciò che desidera. Luca Argentero vorrebbe altri figli ma dopo Nina e Noè si ferma, mette da parte il sogno di una famiglia numerosa perché nell’ultima gravidanza ha visto Cristina provata. L’attrice e imprenditrice non ha detto molto della gravidanza e del parto ma delle poche frasi ha fatto capire che non è stata una passeggiata, che non è andato tutto benissimo. Ed è per questo che Luca Argentero svela il suo desiderio ma al tempo stesso lo mette da parte. “Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell’ultima gravidanza l’ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succederà”.

Luca Argentero, la paura del tempo che passa

E’ una paura che racconta senza nascondersi, forse perché è diventato padre da poco e ha già i capelli grigi, come dice lui. “Solo vicino a lei il tempo che passa non mi fa paura e tutto diventa facile, allegro, pieno di vita. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l’ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso”.

Luca Argentero sente che sta diventando vecchio, ha solo 45 anni e non scherza, lo ripete più volte. “Io sono ossessionato dal tempo. Dal tempo che passa, perché davvero sento di diventare vecchio, non scherzo. Dal tempo che non mi basta, perché io vorrei vivere tanto, tantissimo con Cristina e con i miei figli – il punto è questo – Dal tempo che deve ancora venire, perché vorrei proteggere Nina e Noè dalle cose brutte che inevitabilmente incontreranno”.

La sua fortuna vera sono i figli, la splendida Cristina Marino ma al tempo stesso sono la sua preoccupazione perché sa che il tempo non può fermarlo.