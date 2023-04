Luca Argentero e il Grande Fratello: fatto per soldi e poi annuncia la pensione

Luca Argentero si guarda indietro e ricorda il Grande Fratello ma ha anche una brutta notizia per tutti i fan: vuole andare presto in pensione

Luca Argentero si è raccontato in una lunga intervista per 7, l’inserto del Corriere della sera, a pochi giorni dall’uscita del suo primo libro. Già perchè Argentero, oltre che essere uno tra i più amati attori di tv e cinema e un bravissimo attore di teatro, adesso è anche uno scrittore! Disdici tutti i miei impegni è il primo libro di Luca Argentero, una cosa diversa, una occasione che gli è stata data e che il bell’attore torinese ha colto subito. Un po’ come quando gli capitò di poter partecipare al Grande Fratello. Una parentesi che c’è stata nella sua vita e che Argentero non rinnega e non dimentica anzi. Oggi parlando del reality di Canale 5 ( nella sua edizione vinse Floriana), spiega i motivi per i quali ormai quasi 20 anni fa scelte di partecipare al programma. “Ma lo sa che quella è una parentesi che quasi non ricordo nemmeno io? Sono passati tanti anni, lo feci per soldi” rivela all’intervista del Corriere della sera, quando gli si chiede di fare un tuffo nel passato. Perchè appunto, non tutti ricordano che Luca, è nato proprio nel Grande Fratello e che da lì ha preso il volo. Altri tempi quelli, Luca in casa aveva avuto anche una storia d’amore, se fosse successo oggi, sarebbe tutta un’altra storia…

Ma torniamo alle parole di Luca Argentero che nella sua intervista per Sette racconta i motivi per i quali decise di partecipare al programma.

Luca Argentero al Grande Fratello: perchè lo fece

Nella sua intervista spiega: “Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato“.

Argentero spiega che anche in questa fase della sua vita è molto attento alla questione economica: “Anche adesso faccio calcoli. Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni“. E infatti sogna una vita diversa: “ Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace ma solo per il gusto di farlo. Non ha senso andare in pensione tardi“. Saranno delusi i fan e le fan di Luca Argentero che di certo si aspettano di vederlo in attività per molto molto altro tempo ancora, perchè privarsi di un gioiello così!