Marcella Bella rifatta? L’insinuazione sui social la indispettisce ma dalla ragione passa al torto

Marcella Bella al vetriolo suo social contro chi le dice che si è rifatta: dalla ragione però passa al torto

L’avevamo lasciata parlare di Ibiza, del mare, dei suoi figli, dei nipotissimi adorati che presto arriveranno in Italia da Singapore. Ritroviamo una Marcella Bella indignatissima invece sui social. Il motivo? Le è stato detto che è in ottima forma, visto che grazie alla chirurgia estetica dimostra almeno 30 anni di meno. Chi conosce Marcella Bella sa bene che carattere fumantino la donna abbia, e infatti, ha deciso di rispondere per le rime alla persona che ha fatto questa “accusa”.

Le parole di Marcella Bella, sono diventare virali sui social, anche perchè la cantante, per rispondere a chi le chiedeva il nome del suo chirurgo, ha messo in mezzo la Vanoni, insinuando che a differenza sua, la collega, abbia più volte fatto ricorso alla chirurgia estetica. Insomma preparate i pop corn, perchè se la Vanoni, che ama i social e anche le polemiche, dovesse mandare una bella frecciata, qui ci sarebbe davvero da ridere.

Qualcuno che si aspettava la partecipazione di Marcella Bella a Domenica In ha scritto dunque sui social:

Quindi sarai a Domenica In, adoro. Ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome

Come detto in precedenza, la Bella, non ha preso molto bene questo commento, come si può ben intuire anche dai toni che ha usato dando la sua risposta a chi ha lasciato questo commento sui social. E ha infatti scritto:

Cara mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente mi dispiace devi tenertelo così com’è. Adesso ti mando un bacio.

Il messaggio di Marcella Bella è diventato virale sui social e molti si sono chiesti se era davvero necessario, per rispondere a un commento ritenuto offensivo, mettere in mezzo altre persone…E fare più o meno la stessa insinuazione che era stata fatta sul suo conto…Insomma Marcella Bella, aveva forse ragione all’inizio, quando ha deciso di rispondere per le rime a questa persona che ha fatto insinuazioni ma poi è passata dalla parte del torto facendo il nome della Vanoni e non solo…