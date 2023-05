Beppe Convertini in ospedale, operato dopo un incidente ma aveva continuato a lavorare

Beppe Convertini mostra il viso distrutto dopo l'incidente. Ha continuato a lavorare nascondendo tutto

Beppe Convertini è in ospedale da due giorni, due settimane fa è stato vittima di un grave incidente ma solo oggi racconta quanto accaduto. Beppe Convertini è stato operato, ha il volto distrutto, naso e occhio su cui intervenire ma ringrazia il cielo, poteva andare molto peggio.

Adesso la terapia più importante per lui è la preghiera perché il conduttore di Linea Verde ha davvero rischiato la vita. Il naso rotto, gli ematomi presenti sul viso e sul resto del corpo e Convertini con due foto pubblicate questa mattina sui social dice già tutto ma sa che deve delle spiegazioni a chi lo segue.

Beppe Convertini due settimane fa l’incidente in moto

Ai follower spiega cosa è successo, perché, come dice lui, ha la faccia completamente distrutta. Il 51enne era in moto, un’auto gli ha tagliato la strada. Non occorre dire altro, il suo buongiorno sui social oggi è importante. Da due giorni è in ospedale, è stato operato, ringrazia il personale del San Filippo Neri di Roma.

Beppe Convertini faccia distrutta

Beppe Convertini ha lavorato nonostante naso rotto e punti di sutura

Il conduttore ha seguito il suo senso del dovere, i valori che gli ha insegnato la sua famiglia. Dopo l’incidente non è rimasto a casa ma ha continuato a lavorare facendo tutto il possibile per nascondere ematomi e punti di sutura.

In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura, naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto e, appunto, il senso del dovere.

Convertini ha usato gli occhiali da vista per coprire il viso

Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista, per tentare di coprire, registrare Linea Verde, uno spot e tanti altri lavori.Ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato. In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto: almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso, la terapia più importante assieme alla preghiera!

Pensa agli altri, a chi non potrà stare meglio solo con una operazione e dei punti di sutura.

In tanti non sapevano che Convertini avesse avuto un incidente, ha davvero fatto in modo che tutto rimanesse dietro le quinte. Adesso è in ospedale, si è dovuto fermare per operarsi, solo adesso racconta che ha rischiato di morire ma che nonostante tutto ha proseguito il suo lavoro.

La foto di Convertini al lavoro col naso rotto