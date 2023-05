Elena Guarnieri a Chiara Ferragni: “La tua foto mi fa tenerezza” e non è un complimento

Elena Guarnieri attacca Chiara Ferragni ma spera di sbagliarsi sul suo conto e su quella foto

Salta solo adesso agli occhi di tutti il commento di Elena Guarnieri alla foto di Chiara Ferragni, lo scatto dell’influencer in slip, quasi senza veli. Una foto che hanno commentato in tantissimi con un’unica risposta da parte della protagonista ad una ragazzina di 11 anni. La Ferragni aveva spiegato alla giovanissima Giulia cosa si nascondeva dietro quella foto.

In molti dietro quella foto hanno visto solo ciò che rifletteva lo specchio, il lato B di Chiara Ferragni in perizona. Elena Guarnieri, volto del TG5, ha voluto colpire da donna a donna l’influencer, evidentemente stufa dei suoi messaggi che per lei nascondono ben altro.

L’attacco di Elena Guarnieri a Chiara Ferragni

Due professioni diverse, due donne che si sono realizzate ma Elena Guarnieri cerca di mettere in guardia chi segue la Ferragni. La giornalista riprende la frase sulla stola che Chiara ha indossato al festival di Sanremo, parla di libertà.

Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Elena

E’ un attacco duro ma non che lascia segni di violenza o tracce del genere. Elena Guarnieri sa bene come porre una domanda senza errori. E’ il suo punto di vista, quella foto non le piace ed è ora che qualcuno lo dica alla moglie di Fedez.

Chiara Ferragni Pensati Libera

L’imprenditrice risponderà alla nota giornalista Mediaset come ha fatto con Giulietta che a soli 11 anni per un attimo l’ha messa in difficoltà? Giulietta le chiedeva il motivo di quella foto che ritiene volgare, che imbarazza. Elena Guarnieri va oltre.

Davvero le donne si sentirebbero più libero per delle foto quasi nude? Davvero Chiara Ferragni si sente libera nel mostrare foto come quella allo specchio? Alla Guarneri la foto in questione fa tenerezza, e di certo non lo dice per farle un complimento. E’ sicura che Chiara Ferragni sia vittima del suo personaggio, del dover dire e fare qualcosa a tutti i costi.

I follower sono divisi, si continua a parlare di questa foto senza veli

La foto, per me, non è per niente scandalosa per la nudità: siamo fatti tutti così ed è inutile quella pruderie borghese. Come è abbastanza patetico il tuo pensiero che questa sia libertà. Ciò che è veramente scandaloso è…

Scrive Riccarda precisando che per lei scandoloso è come Chiara e Fedez espongono i loro figli sui social, mostrano il loro dolore, le loro lacrime sul letto d’ospedale. Anche mostrare la terapia di coppia dei Ferragnez per Riccarda e altri è scandaloso più della foto in mutande allo specchio.