Dal terapista Fedez pronuncia la parola “crisi” e manda in bestia Chiara Ferragni: The Ferragnez 2 si infiamma

La parola crisi manda in crisi Chiara Ferragni che non vuole che Fedez parli del loro matrimonio: ecco che cosa succede in The Ferragnez 2

Nel terzo episodio di The Ferragnez 2, la serie con Chiara Ferragni e Fedez protagonisti, la coppia sta partecipando a una seduta di terapia, quando improvvisamente, gli animi si scaldano. Precisiamo che questo accadeva molto prima di Sanremo, molto prima della famosa crisi che Chiara e Federico avrebbero vissuto, sempre smentita comunque da entrambi. Il momento in cui questa litigata è stata registrata, è lontano anni luce dal palco dell’Ariston, siamo ancora in estate, quando Chiara ha annunciato da poco, insieme ad Amadeus, la partecipazione al Festival.

I Ferragnez sono insieme dal terapista e iniziano a chiacchierare di quello che è successo nell’ultimo periodo. Federico sembra un po’ sarcastico quando dice che lui e Chiara hanno litigato, che però la cosa è durata poco, che la crisi è stata subito superata nonostante lui sia andato a dormire fuori casa per una notte…Quando però Federz pronuncia la parola “crisi” Chiara va in crash e si scalda improvvisamente, dicendo a suo marito che gli aveva chiesto il favore di non parlare di quell’argomento.

Gli animi dunque si scaldano, e Fedez si alza e se ne va, perchè non vuole che qualcuno gli ordini quello che può o non può fare. Alla fine i due, con l’aiuto del terapista, fanno pace e voltano pagina. Ma questa discussione che cosa ci lascia? Ci fa capire tante cose, è lo stesso Fedez del resto a ribadire dei concetti: “Chiara nella sua non riservatezza vuole essere riservata, io invece non lo sono”. E già è proprio questo il punto: che alla fine dei conti, viene mostrato, solo quello che vogliono mostrare a chi li segue.

Non è mai stato più evidente.

The Ferragnez 2: la parola crisi non piace a Chiara Ferragni

La Ferragni, rimasta da sola con il terapista, ha spiegato che avrebbe preferito non parlare di quell’argomento. Quando però Federico è rientrato, dopo essersi calmato, ha toccato proprio il nocciolo della questione: ma se non si parla con il terapista di questa cosa, con chi si dovrebbe parlare di una crisi tra coniugi? Federico tra l’altro ha anche detto che voleva solo raccontare del giorno in cui ha fatto una cosa speciale per Chiara e sua moglie, non ha avuto la reazione che si aspettava e il poco entusiasmo dimostrato dalla Ferragni, ha generato un problema per suo marito. Chiara invece pensava di stesse parlando di qualcosa di cui lei, non vuole discutere o almeno non lo vuole fare quando insieme a loro dal terapista, ci sono anche le telecamere di Prime Video.

Non stupisce in realtà l’atteggiamento di Chiara Ferragni. Ha più volte detto che mostra sui social solo quello che vuole, che rappresenta una piccola percentuale di quello che accade realmente nella sua vita e forse questa litigata, ne è stata la dimostrazione.