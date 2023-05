Magalli ruggisce sui social, stoccata a un collega e il disappunto con Guardì: “Sono vivo e felice”

Giancarlo Magalli ruggisce sui social e ancora una volta se la prende con qualche collega: ecco che cosa è successo

Sceglie ancora una volta i social Giancarlo Magalli e questa volta, nel suo mirino ci finiscono Michele Guardì e Salvo Sottile. Ma che cosa è successo questa volta? Tutto è iniziato dopo l’intervista del regista dei fatti vostri al programma Da noi a ruota libera.

Insieme a Francesca Fialdini, nel corso della puntata del 28 maggio, Guardì ha ripercorso la sua carriera e ha avuto anche modo di parlare di tutte le persone con le quali ha lavorato; ha anche ricevuto la sorpresa, con Paolo Fox che è arrivato nello studio di Rai 1 per salutarlo.

La Fialdini tra l’altro aveva messo anche le mani avanti, spiegando che non ci sarebbe stato spazio per citare tutte le persone che hanno lavorato con un grande maestro come Guardì, mostrando le immagini di Anna Falchi e Salvo Sottile ( gli attuali conduttori de I fatti vostri). E poi anche quelle di Alberto Castagna…Insomma un modo di omaggiare Guardì che a Magalli, che a I fatti vostri ci ha lavorato per oltre 30 anni, proprio non è andato giù.

Da noi a Ruota Libera l’intervista a Michele Guardì

Le avvelenate stoccate di Magalli sui social contro tutti

Le parole di Giancarlo Magalli sui social:

Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così.

Ci sarebbe un motivo per il quale Guardì, a detta di Magalli, non lo nomina:

O forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc. )e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo.

Non è la prima volta che Magalli dice la sua, e anche in modo aspro, sui social. E ovviamente, il pubblico si divide. C’è chi gli dà ragione e chi no.

Ad esempio un suo fan gli scrive:

La cosa,che mi sorprende è la tua sorpresa di fronte al comportamento di alcuni personaggi e quindi mi chiedo: avevi aspettative diverse? Se si! Resterai sempre deluso da soggetti che vorrebbero tutto: dal potere del condominio, al comune, alla regione , allo stato e se potessero si farebbero nominare pontefice con il nome di PIO TUTTO! Troppo occupati a guardare se stessi per accorgersi che esistono anche gli altri! Un abbraccio grande!

Ed entrando nel merito di quello che è accaduto su Rai 1, una fan risponde: