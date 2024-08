Home » News dal mondo » E’ durissimo lo sfogo del padre di Michele Merlo contro Fedez: “omino imbrattato” News dal mondo E’ durissimo lo sfogo del padre di Michele Merlo contro Fedez: “omino imbrattato” Luisella Bianchi Durissimo lo sfogo del padre di Michele Merlo che chiede a tutti di non accostare in nessun modo il nome di suo figlio a quello del rapper

Solo un flirt dell’estate, di quelli che tra giovani capitano ma che a quanto pare, fa male. E’ possibile che Luna, l’ex fidanzata di Michele Merlo, non immaginasse che trascorrendo qualche giorno di relax in compagnia di Fedez, le se foto sarebbero finite sulle riviste di cronaca rosa? Forse no, visto che era in una villa privata ma a quanto pare, i paparazzi arrivano ovunque. E lei, dice il ben informato Gabriele Parpiglia, era già a Bologna, lontana dalle acque della Sardegna, quando le immagini sono diventate di dominio pubblico. E inevitabilmente, lei che è una sconosciuta per tutti, è stata accostata al suo ex fidanzato, Michele Merlo. Il cantante morto prematuramente a causa di una leucemia, aveva passato proprio i suoi ultimi giorni insieme a Luna. Che il nome di Mike Bird, sia stato in qualche modo accostato a quello di Fedez, non è proprio piaciuto al padre del cantante. Domenico Merlo ha postato sui social un durissimo sfogo.

Le parole del padre di Michele Merlo sui social

«Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande uomo. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza p…. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon gossip, ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi» ha scritto il padre di Michele Merlo. E ha pieno diritto di scrivere quello che pensa. Forse però, neppure Luna si era resa conto della portata che avrebbe avuto un innocente flirt dell’estate e queste parole, potrebbero farle molto male.