Carolyn Smith in ospedale per una trombosi al braccio ma è sempre ottimista (Foto)

C’è preoccupazione tra i fan di Carolyn Smith che per la trombosi al braccio destro si chiedono se sabato prossimo sarà come sempre al suo posto di presidente di giuria a Ballando con le Stelle. E’ meravigliosa Carolyn Smith, una donna fortissima che riesce a infondere coraggio e forza a tante altre donne che come lei stanno combattendo contro il cancro. Noi crediamo quindi che non salterà la puntata di Ballando con le Stelle, anche se ha dovuto rinunciare la viaggio previsto in Polonia. La coreografa che abbiamo conosciuto tutti grazie allo show del sabato sera di Milly Carlucci ha rimandato la partenza per un dolore forte al braccio a cui si era aggiunto anche il gonfiore. Giustamente preoccupata si è recata in ospedale per i controlli necessari. Diagnosi una trombosi al braccio destro, ma lei avvisa che tutto sta andando abbastanza bene, che deve seguire una terapia e che ha bisogno di riposo. Non perde mai il sorriso Carolyn e come sempre guerriera mostra tutta la sua grinta.

Ai suoi fan non nasconde quasi nulla, problemi e condizioni di salute ma sempre con tutta la positività possibile, anche quando è davvero dura. Quel dolore al braccio l’ha fermata e lei ha spiegato con un video su Instagram che stava per entrare all’ospedale Pio XI di Roma per un controllo. All’uscita ha confidato: “Ho fatto una ecografia e ho una trombosi al braccio destro – aggiungendo – Oggi inzio la cura. Tutto sta andando abbastanza bene, devo stare a casa. Ho una terapia ed andrà tutto bene. Positività”.

I suoi messaggi sono chiari e con gli hashtag #smile, #woman #wonderwoman, #sorridoenonmollomai infonde tutta la forza possibile. Ci sarà a Ballando con le Stelle.

