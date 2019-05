Rosa Perrotta commenta la confessione di Eliana Michelazzo: non le crede

Rosa Perrotta, fino a qualche mese fa, era una delle persone che avrebbe dovuto partecipare al matrimonio di Pamela Prati. Volto della Aicos, l’agenzia di Eliana Michelazzo, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva in un primo momento difeso le sue amiche per poi cambiare repentinamente idea e lasciare tutto. La Perrotta in queste settimane, via social e non solo, ha raccontato tutti i motivi che l’hanno portata a non credere a nulla di quello che veniva raccontato da Eliana Michelazzo e Pamela Prati. E, dopo la puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 22 maggio 2019, la bella campana, ha deciso di commentare le dichiarazioni di Eliana Michelazzo. Parole alle quali, come immaginerete, la Perrotta non crede affatto.

ROSA PERROTTA COMMENTA IL RACCONTO DI ELIANA MICHELAZZO A LIVE-NON E’ LA D’URSO

Rosa, che ha passato diverso tempo in compagnia di tutte e tre le protagoniste del Pamela Prati Gate e quindi sa quello di cui parla e aggiunge altri dettagli alla narrazione fatta dalla Michelazzo in tv:

Con tutta la buona fede, l’igenuità, la bontà di questo mondo, non puoi venire a dire che hai scoperto a ‘Live – Non è la D’Urso’, grazie alla televisione e a questi 20 giorni di popolarità che tuo marito non esiste. Perché non è così. Io ci sono stata insieme a queste persone, ci sono stata in vacanza e ancora prima che emergesse tutta questa merda, io chiesi ad Eliana, a Pamela, del perché risultasse nubile e loro insieme, sia Eliana che Pamela, mi risposero ‘perché mi sono sposata al Vaticano’.

E ancora:

Non mi puoi dire che ti sei fisicamente sposata al Vaticano e per questo non risulta che sei sposata. Quando noi stavamo in vacanza non mi puoi dire ‘adesso che torno, mio marito mi fa trovare le seppie con le patate che sono il suo piatto forte!’. Sono il piatto forte di chi? Di una persona che non hai mai visto, che non conosci! Allora non puoi essere vittima di una bugia di cui tu spesso sei artefice! (…) Sei tu la prima a mentire, non sei vittima di nulla. Non venire a dire che ti si sono aperti gli occhi oggi, perché non è così!”

La Perrotta conclude dicendo che si augura che questa storia, si sposti in altri luoghi magari lontano dalla tv e vicino a uno studio medico:

Mi auguro che si facciano aiutare seriamente, dai professionisti, da medici, perché hanno bisogno di cure e perché è troppo grave quello che hanno fatto agli altri e alle altre!”