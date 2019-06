Paola Caruso porta il figlio in una Spa, Michelino ha solo 3 mesi e la polemica è servita (Foto)

Paola Caruso ancora una volta attira critiche o bellissime parole e questa volta è il relax di suo figlio Michelino in una Spa ad avere dato origine alla polemica (foto). Per alcune mamme l’ex Bonas di Avanti un altro ha esagerato, non doveva portare suo figlio di tre mesi nel centro di super coccole con piscina per i bebè ma in una normale e semplice piscina dove anche le mamme possono entrare e tenere stretto il piccolino tra le braccia. E’ sempre la stessa storia, ci sono donne convinte di fare la cosa giusta sempre e pronte a dettare il comportamento migliore alle altre mamme. Paola Caruso è felicissima con il suo piccolo Michelino, abbiamo seguito in tv la sua storia e su Instagram continua a pubblicare foto del suo bimbo e ovviamente le sue. Ovviamente la Spa dove la Caruso ha portato il suo piccolino è un centro dedicato ai neonati e tra foto e video postati sui social si comprende benissimo che Michelino sta benissimo e si lascia coccolare mentre la sua mamma continua a fargli sentire la sua voce.

PAOLA CARUSO CON IL FIGLIO IN UNA SPA MA IL RELAX E’ SOLO PER MICHELINO

Michelino è in piscina, per lui una giornata speciale, impara a muoversi in acqua e torna indietro a pochi mesi prima, quando era nel pancione della sua mamma. Un’esperta lo segue, lo dirige, lo coccola, lo massaggia e lo protegge sotto gli occhi attenti di mamma Paola che su Instagram esclama: “Che bello aver trovato la Spa per il mio bambino dove può giocare, apprendere tante cose nuove ed essere coccolato con bellissimi massaggi. Sono super felice”.

Tanta felicità e tenerezza però non evita la polemica: “La Spa per bambini? Che tristezza! Se hai dei soldi che ti avanzano fai qualcosa per i bambini meno fortunati” è il triste commento di una follower a cui si aggiunge: “Avrebbe solo bisogno di una mamma intelligente e meno narcisista che lo abbracciasse e basta”. C’è chi pensa poi di fare sembra la cosa migliore mentre le altre mamme sbagliano: “Io la mia la portavo in una normale piscina, entravo anch’io e ci giocavo… c’era il contatto fisico non una ciambella al collo”. Paola farà finta di non leggere?

Paola Caruso porta il figlio in una Spa, Michelino ha solo 3 mesi e la polemica è servita (Foto) ultima modifica: da