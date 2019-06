La strana reazione di Cecilia Rodriguez alla relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis (foto)

Perché Cecilia Rodriguez dovrebbe essere infastidita dalla presunta relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? Non abbiamo ancora visto in giro foto di Iannone e Giulia De Lellis che testimonino la loro storia d’amore, anche se indizi il gossip ne ha tanti, intanto sembra che la più piccola delle sorelle Rodriguez abbia lasciato intendere il suo pensiero sulla nuova coppia dell’estate. Iannone è l’ex cognato di Cecilia Rodriguez, Giulia dovrebbe essere una sua amica, le due ex gieffini si sono conosciute proprio nella casa del Grande Fratello Vip e frequentate all’epoca in cui la De Lellis era la fidanzata di Andrea Damante, ma anche Iannone era il fidanzato di Belen. Sappiamo che poi le varie coppie sono scoppiate ma tornando al pettegolezzo del momento scopriamo cosa ha detto Cecilia su questo nuovo amore non ancora ufficializzato. In realtà nessuna parola da parte della bella argentina ma una reazione che non è passata inosservata.

CHE SUCCEDE TRA CECILIA RODRIGUEZ E GIULIA DE LELLIS?

Forse poco dopo la foto che vi mostriamo in alto l’amicizia tra Giulia e Cecilia si è interrotta, è solo una ipotesi perché nessuna ne ha mai parlato. Belen è felice con Stefano De Martino, il pilota ha tutto il diritto e il desiderio di avere un’altra bellissima storia d’amore, quindi il problema è tra le due ex gieffine? Cosa ha fatto Cecilia, come ha reagito alla domanda diretta?

L’influencer è stata pizzicata a cena con Andrea Iannone ma anche nel box mentre lui era alle prese con il GP della Catalogna. Tabloid.it riporta che Cecilia non avrebbe risposto alla domanda sulla storia d’amore tra la De Lellis e l’ex cognato e che si sarebbe allontanata infastidita e mormorando qualcosa che sembra abbia molto divertito il suo fidanzato, Ignazio Moser. Presto ne sapremo di più.