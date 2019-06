Anna Tatangelo in bikini rosa e turchese a Mykonos: corpo e vacanza sono perfetti (Foto)

Mancava ancora all’appello il bikini di Anna Tatangelo ma l’estate 2019 inizia oggi e la bella cantante ha atteso la sua vacanza a Mykonos per mostrare la nuova prova costume (Foto). Fan in delirio per la compagna di Gigi D’Alessio che su Instagram posa in bikini rosa e turchese con fare da modella. E’ in Grecia Anna Tatangelo e nella sua valigia ha messo soprattutto due pezzi per esaltare il fisico da invidia. Impossibile non voltarsi per ammirare tanta bellezza, anche se c’è chi parla di bellezza finta, con troppi ritocchini. La storia è sempre la stessa, i commenti negativi sono ripetitivi, lei è soddisfatta e si piace così. Make up perfetto anche in piscina, occhiali per proteggersi dal sole e tanta sensualità. Non c’è dubbio che Lady Tata passi molto tempo in palestra e i risultati si vedono, la tonicità si conquista giorno dopo giorno. Di giorno i suoi bikini sono bollenti, la sera gli outfit sono semplici, comodi, adatti per ballare e divertirsi fino a tarda notte.

ANNA TATANGELO IN VACANZA IN GRECIA CON O SENZA GIGI D’ALESSIO?

Basta un po’ di musica e la Tatangelo accenna i suoi passi di danza, basta poco per far girare la testa a tutti. La gonna lunga e aderente a strisce bianche e nere, un top nero e sneakers ai piedi. C’è tutta l’allegria possibile in lei che in compagnia di alcuni amici sta trascorrendo una meravigliosa vacanza.

ANNA TATANGELO LA PROVA COSTUME ESTATE DI QUALCHE ANNO FA

Con la cantante di Sora ci sono anche il figlio Andrea e Gigi D’Alessio? Nessun pettegolezzo, nessuna crisi, quella è acqua passata, ma nelle foto non c’è traccia dei due uomini della sua vita. Non è chiaro quindi se Andrea e Gigi siano con lei a Mykonos o se la prima vacanza dell’estate 2019 l’abbia voluta fare da sola. Attendiamo come sempre il seguito, l’estate è appena iniziata.