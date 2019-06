Romina Power lascia la clinica e parla dell’intervento che ha dovuto subire (Foto)

Per ore i fan di Romina Power sono rimasti in ansia per le condizioni di salute della loro beniamina anche se lei dal letto d’ospedale già confidava che tutto era andato per il meglio (foto). “Tutto è bene quel che finisce bene” aveva scritto Romina accanto alla foto che mostrava la sua mano con il classico braccialetto da ospedale e la flebo. La bella notizia per tutti è che Romina Power ha già lasciato la clinica dove era ricoverata e dove ha subito un intervento. Se tutto si è risolto in così poco tempo non c’è dubbio che i fan possano tirare un sospiro di sollievo. Inoltre, è la diretta interessata a spiegare cosa è accaduto e mentre ringrazia medici e infermieri a lei a rivelare che tipo di operazione ha dovuto subire. Si è parlato di ricovero d’urgenza ma non ci sembra si sia trattato di un problema che ha colpito la splendida Romina all’improvviso. Un intervento evidentemente programmato da tempo ma sappiamo bene che sui social è facile fraintendere quando non si danno tutte le spiegazioni.

ROMINA POWER SPIEGA COSA E’ SUCCESSO, L’INTERVENTO A CUI SI E’ DOVUTA SOTTOPORRE IN CLINICA

“Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in Artoscopia al ginocchio , ringrazio di cuoreil prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Piu’, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale”. La Power desidera ringrazia tutti quelli che le sono stati accanto. Il suo post è di pochi minuti fa, le foto immaginiamo le abbia scattate la figlia Romina Jr.

In primo piano accanto alla sua mamma Yari con la sua musica.

E’ davvero tutto è bene quel che finisce bene, l’ex moglie di Al Bano Carrisi aveva fatto preoccupare tutti con il post di ieri. Attendiamo il seguito, magari anche i post della sua famiglia allargata.