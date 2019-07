Mara Venier accompagna il figlio Paolo all’altare come lui ha fatto per il suo matrimonio (Foto)

Non è stata sempre tutta rose e fiori la vita di Mara Venier con suo figlio Paolo e infatti la conduttrice di Rai 1 ha confidato di aver fatto qualche errore e che si preferisce nel ruolo di nonna piuttosto che in quello di mamma (foto). Ha però recuperato alla grande e non solo perché accompagnerà suo figlio Paolo Capponi all’altare per il suo matrimonio ma perché è una nonna fantastica. Tutti abbiamo visto almeno uno scatto della Venier con il suo Claudietto, il suo adorato nipotino; è il figlio di Paolo ed è stato proprio il piccolo della famiglia a riunire di nuovo tutti. Sono in arrivo i fiori d’arancio per Mara Venier, anzi per suo figlio Paolo, nato dal legame con Pier Paolo Capponi, l’attore scomparso nel 2018. Paolo non ha sempre avuto un buon rapporto con la sua mamma, niente di segreto perché alla rivista Chi la conduttrice di Domenica In non è ne ha fatto mistero.

MARA VENIER SI PREFERISCE NONNA PIU’ CHE MAMMA

“Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori”ha confidato la conduttrice alla rivista di Alfonso Signorini.

Mara Venier festeggia l’anniversario con Nicola Carraro

Tredici anni fa il matrimonio di Mara con Nicola Carraro e suo figlio Paolo Capponi accanto a lei nel ruolo che in genere è dei papà. Presto accadrà il contrario e di certo la zia di tutti gli italiani che seguono la tv si emozionerà pensando a tante cose e soprattutto al sì di suo figlio. Abbiamo visto poche foto del figlio di Mara ma di certo lei non farà mancare quelle delle nozze.

