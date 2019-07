Melissa Satta al Taormina Film Festival con l’abito Twinset, sceglie un look diverso dal solito (Foto)

Melissa Satta mondana e bellissima al Taormina Film Festival, solo un velo di abbronzatura e un oufit diverso dal solito (foto). La splendida ex velina di Striscia la notizia ha indossato un delizioso abito corto rosa con top all’americana, brand Twinset. Spalle scoperte e gonna ampia, tatuaggio sulla schiena ben in vista. In genere non la vediamo con i capelli raccolti ma complice evidentemente il gran caldo ha preferito l’acconciatura, uno chignon alto per mostrare anche il suo bellissimo volto. Melissa Satta ha sfilato sul red carpet del Taormina Film Festival dopo aver mostrato il panorama incantevole che poteva ammirare dal suo hotel. I fotografi ovviamente hanno fatto a gara per scattarle le foto più bella e lei fiera si è lasciata immortalare utilizzando tutta la sua esperienza da modella.

MELISSA SATTA A TAORMINA, MONDANA SENZA IL FIGLIO MADDOX IN SARDEGNA CON IL PAPA’

Non c’è dubbio che nonostante il matrimonio tra Melissa e Boateng si sia interrotto il piccolo Maddox sia sempre la priorità assoluta di entrambi. E se mamma Satta va a Taormina, il figlio resta nella splendida Sardegna con il calciatore che in questo periodo si gode tutto il relax. Sembra che Kevin Prince Boateng potrebbe tornare al Sassuolo per la prossima stagione. C’è il massimo riservo sul suo futuro in campo e intanto lui coccola il suo piccolino che ha già 5 anni.

LE FOTO DEL COMPLEANNO DI MADDOX

Nessuno dei due ha mai detto una parola sul perché della fine della storia d’amore e sono riusciti a non far chiacchierare troppo la stampa evitando qualsiasi gossip, tutto per amore del loro bambino. Intanto, 10 e lode al look di Melissa Satta per l’evento magico a Taormina e anche a Boateng nel ruolo di papà in vacanza in Sardegna, dove di certo arriverà presto anche la showgirl ma in un’altra villa.